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5 csillagjegy, amelynek november második fele a kommunikációra teszi a hangsúlyt
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5 csillagjegy, amelynek november második fele a kommunikációra teszi a hangsúlyt

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Egy telihold mindent megváltoztathat? Öt csillagjegy számára most különösen fontossá válik, hogy végre kimondják, amit eddig magukban tartottak.

November 24-én telihold ragyog fel az Ikrek jegyében, és ez a hónap egyik legfontosabb kommunikációs témájú asztrológiai eseménye. Az Ikrek energiája a szavakról, az üzenetekről és azokról a gondolatokról szól, amelyeket hetek vagy akár hónapok óta magunkban tartunk. A november második felében ezért különösen fontossá válhat, hogy tisztázzuk a félreértéseket, felvállaljuk a véleményünket, és végre kimondjuk azt, amit eddig csak magunkban fogalmaztunk meg.

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Az asztrológiában a telihold egyfajta lezárást vagy felismerést jelképez, az Ikrek jegyében pedig mindez elsősorban a párbeszédeken keresztül nyilvánulhat meg. Legyen szó munkahelyi egyeztetésekről, párkapcsolati tisztázó beszélgetésekről vagy régi baráti félreértésekről, öt csillagjegy különösen sokat tapasztalhat ebből a hatásból.

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