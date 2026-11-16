5 csillagjegy, amelynek november második fele a kommunikációra teszi a hangsúlyt

Egy telihold mindent megváltoztathat? Öt csillagjegy számára most különösen fontossá válik, hogy végre kimondják, amit eddig magukban tartottak.

November 24-én telihold ragyog fel az Ikrek jegyében, és ez a hónap egyik legfontosabb kommunikációs témájú asztrológiai eseménye. Az Ikrek energiája a szavakról, az üzenetekről és azokról a gondolatokról szól, amelyeket hetek vagy akár hónapok óta magunkban tartunk. A november második felében ezért különösen fontossá válhat, hogy tisztázzuk a félreértéseket, felvállaljuk a véleményünket, és végre kimondjuk azt, amit eddig csak magunkban fogalmaztunk meg.

Koszos a szúnyogháló? Így lesz újra kristálytiszta pár perc alatt A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Az asztrológiában a telihold egyfajta lezárást vagy felismerést jelképez, az Ikrek jegyében pedig mindez elsősorban a párbeszédeken keresztül nyilvánulhat meg. Legyen szó munkahelyi egyeztetésekről, párkapcsolati tisztázó beszélgetésekről vagy régi baráti félreértésekről, öt csillagjegy különösen sokat tapasztalhat ebből a hatásból.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.