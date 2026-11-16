5 csillagjegy, amelynek november második fele a kommunikációra teszi a hangsúlyt

November 24-én telihold ragyog fel az Ikrek jegyében, és ez a hónap egyik legfontosabb kommunikációs témájú asztrológiai eseménye. Az Ikrek energiája a szavakról, az üzenetekről és azokról a gondolatokról szól, amelyeket hetek vagy akár hónapok óta magunkban tartunk. A november második felében ezért különösen fontossá válhat, hogy tisztázzuk a félreértéseket, felvállaljuk a véleményünket, és végre kimondjuk azt, amit eddig csak magunkban fogalmaztunk meg.
Az asztrológiában a telihold egyfajta lezárást vagy felismerést jelképez, az Ikrek jegyében pedig mindez elsősorban a párbeszédeken keresztül nyilvánulhat meg. Legyen szó munkahelyi egyeztetésekről, párkapcsolati tisztázó beszélgetésekről vagy régi baráti félreértésekről, öt csillagjegy különösen sokat tapasztalhat ebből a hatásból.
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