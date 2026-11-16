6 dolog a fürdőszobában, amit a vendégek hamarabb kiszúrnak, mint a rendetlenséget

Nem a padlón heverő pizsama vagy a mosatlan fogkefe miatt vonja fel a szemöldökét, hanem apró, könnyen elkerülhető részletek miatt, amelyekre a lakó maga már rég nem figyel fel.
1. A törülközők szaga és állapota
A vendégeknek szánt törülköző az első dolog, amihez valóban hozzáérnek, így a szag és a tapintás azonnal árulkodó. Egy kissé dohos, félig megszáradt törülköző sokkal jobban feltűnik, mint egy porcica a sarokban, mert ezt a vendég közvetlenül az arcához, bőréhez viszi. A kopott, régi szálú darabok helyett érdemes friss, tiszta, lehetőleg külön erre a célra tartogatott törülközőt kikészíteni.
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