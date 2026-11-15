Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

A numerológia szerint a születési dátumunk nem csupán egy fontos életesemény időpontja – a sorsszámunk szimbolikusan megmutathatja, milyen képességeket hoztunk magunkkal, és mi lehet a legfontosabb életfeladatunk.

Vajon véletlen, hogy bizonyos helyzetek újra és újra visszatérnek az életedbe? Hogy mindig hasonló kihívásokkal találkozol, vagy éppen ugyanazokat a tulajdonságokat próbálod kibontakoztatni magadban? A numerológia szerint a születési dátumunk nem csupán egy fontos életesemény időpontja: a számok összege egy olyan értéket ad, amely szimbolikusan megmutathatja, milyen képességeket hoztunk magunkkal, milyen nehézségekkel találkozhatunk, és mi lehet a legfontosabb életfeladatunk. Ezt nevezik sorsszámnak vagy életútszámnak.

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Hogyan számítsd ki a sorsszámodat?

A számítás egyszerű: add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd az eredményt bontsd tovább egyjegyű számra. Például, ha 1992. 07. 24-én születtél, a művelet így néz ki:

1 + 9 + 9 + 2 + 0 + 7 + 2 + 4 = 34

3 + 4 = 7 Olvass még a témában Felnőtt vagyok, de néha lövésem sincs, mit csinálok. Egyedül vagyok ezzel? A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai Válassz egy horrorfilmet, megmutatjuk, mi a legrémisztőbb tulajdonságod! A zsémbes feleség, a kövér legjobb barátnő és a buta szőke: „vicces”, azaz valójában szexista női karakterek filmekben

Ebben az esetben tehát a sorsszámod a 7-es. A hagyományos numerológiai értelmezésben a 11-es, 22-es és 33-as számot mesterszámnak tekintik, ezért ezeket nem szükséges tovább egyszerűsíteni. Ha a számításod során valamelyikhez jutsz, annak külön jelentést tulajdonítanak.

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