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Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod
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Mi a sorsszámod? A születési dátumodból kiderülhet, mi az életfeladatod

Schuster Borka
Írta 2026.11.15.
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A numerológia szerint a születési dátumunk nem csupán egy fontos életesemény időpontja – a sorsszámunk szimbolikusan megmutathatja, milyen képességeket hoztunk magunkkal, és mi lehet a legfontosabb életfeladatunk.

Vajon véletlen, hogy bizonyos helyzetek újra és újra visszatérnek az életedbe? Hogy mindig hasonló kihívásokkal találkozol, vagy éppen ugyanazokat a tulajdonságokat próbálod kibontakoztatni magadban? A numerológia szerint a születési dátumunk nem csupán egy fontos életesemény időpontja: a számok összege egy olyan értéket ad, amely szimbolikusan megmutathatja, milyen képességeket hoztunk magunkkal, milyen nehézségekkel találkozhatunk, és mi lehet a legfontosabb életfeladatunk. Ezt nevezik sorsszámnak vagy életútszámnak.

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Hogyan számítsd ki a sorsszámodat?

A számítás egyszerű: add össze a születési dátumod összes számjegyét, majd az eredményt bontsd tovább egyjegyű számra. Például, ha 1992. 07. 24-én születtél, a művelet így néz ki:

1 + 9 + 9 + 2 + 0 + 7 + 2 + 4 = 34
3 + 4 = 7

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Ebben az esetben tehát a sorsszámod a 7-es. A hagyományos numerológiai értelmezésben a 11-es, 22-es és 33-as számot mesterszámnak tekintik, ezért ezeket nem szükséges tovább egyszerűsíteni. Ha a számításod során valamelyikhez jutsz, annak külön jelentést tulajdonítanak.

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