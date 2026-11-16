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4 csillagjegy, akinek november második fele elhozza, amire régóta vágyott
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4 csillagjegy, akinek november második fele elhozza, amire régóta vágyott

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Régóta vársz egy fontos változásra? November második felében négy csillagjegy különösen közel kerülhet ahhoz, amire mindig is vágyott.

November második fele több fontos bolygómozgást is tartogat, amelyek az asztrológia szerint új lehetőségeket, váratlan fordulatokat és régóta dédelgetett vágyak beteljesülését hozhatják. A november 16-i Mars–Jupiter együttállás különösen erős lendületet adhat a kezdeményezéseknek, miközben a Vénusz előreindulása és a november 24-i telihold is segítheti a korábban elakadt ügyek rendeződését. Négy csillagjegy számára most végre megérkezhet az a változás vagy lehetőség, amelyre már hosszú ideje várnak.

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Oroszlán

A novemberi bolygóállások közül a Mars és a Jupiter együttállása különösen kedvezően érintheti a jegyedet, hiszen mindkét bolygó az Oroszlánban találkozik. Ez olyan lendületet és önbizalmat adhat, amelynek segítségével végre megvalósíthatsz egy régi tervedet, akár a munkádban, akár a magánéletedben. Ha régóta vágysz elismerésre vagy egy új szakmai lehetőségre, most olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben megmutathatod, mire vagy képes. A szerelemben is kedvező fordulat jöhet, különösen, ha eddig bizonytalan voltál abban, hogyan alakul egy fontos kapcsolat. November második felében végre elhiheted, hogy neked is sikerülhet az, amiről eddig csak álmodoztál.

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