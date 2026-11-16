4 csillagjegy, akinek november második fele elhozza, amire régóta vágyott

November második fele több fontos bolygómozgást is tartogat, amelyek az asztrológia szerint új lehetőségeket, váratlan fordulatokat és régóta dédelgetett vágyak beteljesülését hozhatják. A november 16-i Mars–Jupiter együttállás különösen erős lendületet adhat a kezdeményezéseknek, miközben a Vénusz előreindulása és a november 24-i telihold is segítheti a korábban elakadt ügyek rendeződését. Négy csillagjegy számára most végre megérkezhet az a változás vagy lehetőség, amelyre már hosszú ideje várnak.
Oroszlán
A novemberi bolygóállások közül a Mars és a Jupiter együttállása különösen kedvezően érintheti a jegyedet, hiszen mindkét bolygó az Oroszlánban találkozik. Ez olyan lendületet és önbizalmat adhat, amelynek segítségével végre megvalósíthatsz egy régi tervedet, akár a munkádban, akár a magánéletedben. Ha régóta vágysz elismerésre vagy egy új szakmai lehetőségre, most olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben megmutathatod, mire vagy képes. A szerelemben is kedvező fordulat jöhet, különösen, ha eddig bizonytalan voltál abban, hogyan alakul egy fontos kapcsolat. November második felében végre elhiheted, hogy neked is sikerülhet az, amiről eddig csak álmodoztál.
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