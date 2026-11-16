A testvérem szerint felezzük a felújítás költségeit, de a munka rám marad – így oldottuk meg

A testvéremmel közösen újítottuk fel a szülői házat, de hamar kiderült, hogy nem ugyanúgy gondolkodunk a költségek és a munka megosztásáról.

A konyhaasztalon ott hevert a harmadik árajánlat, amikor felhívtam Zoltánt. A tetőfedő már aznap reggel megnézte a szülői házat, és azt mondta, a gerendák felét cserélni kell, nem elég foltozni. A régi konyhában álltam, a kezemben a papírral, és a falon azt a halvány négyzetet néztem, ahol évtizedekig a konyhai óra lógott. A szüleim három éve költöztek be egy kisebb, akadálymentes lakásba a városban, a vidéki házat pedig egyszerűen ránk hagyták, mintha egy bútordarab lenne, amit már nem tudnak hova tenni.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Zoltán hat éve Bécsben dolgozik, onnan nehéz lenne minden hétvégén leutaznia egy kőműveshez vagy egy ács árajánlatáért. Ezért amikor a szüleink eldöntötték, hogy a ház a miénk lesz, és felmerült, hogy valamit kezdeni kellene vele, magától értetődő volt, hogy én intézem a dolgokat. Másfél órányira lakom tőle, ismerem a környékbeli mestereket, és őszintén szólva szeretem is ezt a fajta szervezést, a listavezetést, a telefonálgatást. Amit viszont nem gondoltam végig, az a pénz volt.

Amikor a közös felújítás terhe nem egyformán oszlik meg

Amikor a második árajánlat is megérkezett, és kiderült, hogy a tetőszerkezet cseréje önmagában többe kerül, mint amire számítottunk, felhívtam a testvéremet, hogy megbeszéljük, hogyan tovább. Zoltán azonnal azt mondta, persze, osztozunk az egészen, ahogy eddig is minden közös döntésnél. Csakhogy közben kiderült, hogy ő abból indul ki, hogy a felújítás megszervezése az én hozzájárulásom, a pénzbeli részt pedig fele-fele arányban álljuk. Olvass még a témában 5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból „Jól látom, hogy fogytál?” – Miért érzik úgy az emberek, hogy muszáj szóvá tenniük a másik testsúlyát? „Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon Így készülünk a karácsonyra válás után, közös gyerekkel

Vagyis az én időm, az utánajárásom és a hétvégéim, amelyeket az építkezésen töltök, nem számítanak bele semmibe, csak a számlák összege.

Nem szóltam azonnal. Letettem a telefont, és még sokáig ültem a konyhában, ahol valamikor négyen reggeliztünk. Próbáltam higgadtan végiggondolni, hogy mi zavar ennyire. Nem arról volt szó, hogy irigyeltem volna tőle a pénzt, hiszen tényleg nem lett volna igazságos, ha egyedül állom a teljes költséget egy olyan házért, ami kettőnké. De az is igaz volt, hogy az én hétvégéim mentek rá arra, hogy a kőművessel egyeztessek, elmenjek megnézni az anyagokat, vagy harmadszorra is felhívjam a villanyszerelőt, mert nem érkezett meg időben.

🎂

Kisokos Névnap ki ünnepel ma?

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.