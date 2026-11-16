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A testvérem szerint felezzük a felújítás költségeit, de a munka rám marad – így oldottuk meg
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A testvérem szerint felezzük a felújítás költségeit, de a munka rám marad – így oldottuk meg

Váradi Petra
Írta 2026.11.16.
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A testvéremmel közösen újítottuk fel a szülői házat, de hamar kiderült, hogy nem ugyanúgy gondolkodunk a költségek és a munka megosztásáról.

A konyhaasztalon ott hevert a harmadik árajánlat, amikor felhívtam Zoltánt. A tetőfedő már aznap reggel megnézte a szülői házat, és azt mondta, a gerendák felét cserélni kell, nem elég foltozni. A régi konyhában álltam, a kezemben a papírral, és a falon azt a halvány négyzetet néztem, ahol évtizedekig a konyhai óra lógott. A szüleim három éve költöztek be egy kisebb, akadálymentes lakásba a városban, a vidéki házat pedig egyszerűen ránk hagyták, mintha egy bútordarab lenne, amit már nem tudnak hova tenni.

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Zoltán hat éve Bécsben dolgozik, onnan nehéz lenne minden hétvégén leutaznia egy kőműveshez vagy egy ács árajánlatáért. Ezért amikor a szüleink eldöntötték, hogy a ház a miénk lesz, és felmerült, hogy valamit kezdeni kellene vele, magától értetődő volt, hogy én intézem a dolgokat. Másfél órányira lakom tőle, ismerem a környékbeli mestereket, és őszintén szólva szeretem is ezt a fajta szervezést, a listavezetést, a telefonálgatást. Amit viszont nem gondoltam végig, az a pénz volt.

Amikor a közös felújítás terhe nem egyformán oszlik meg

Amikor a második árajánlat is megérkezett, és kiderült, hogy a tetőszerkezet cseréje önmagában többe kerül, mint amire számítottunk, felhívtam a testvéremet, hogy megbeszéljük, hogyan tovább. Zoltán azonnal azt mondta, persze, osztozunk az egészen, ahogy eddig is minden közös döntésnél. Csakhogy közben kiderült, hogy ő abból indul ki, hogy a felújítás megszervezése az én hozzájárulásom, a pénzbeli részt pedig fele-fele arányban álljuk.

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Vagyis az én időm, az utánajárásom és a hétvégéim, amelyeket az építkezésen töltök, nem számítanak bele semmibe, csak a számlák összege.

Nem szóltam azonnal. Letettem a telefont, és még sokáig ültem a konyhában, ahol valamikor négyen reggeliztünk. Próbáltam higgadtan végiggondolni, hogy mi zavar ennyire. Nem arról volt szó, hogy irigyeltem volna tőle a pénzt, hiszen tényleg nem lett volna igazságos, ha egyedül állom a teljes költséget egy olyan házért, ami kettőnké. De az is igaz volt, hogy az én hétvégéim mentek rá arra, hogy a kőművessel egyeztessek, elmenjek megnézni az anyagokat, vagy harmadszorra is felhívjam a villanyszerelőt, mert nem érkezett meg időben.

Lakásfelújítás
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