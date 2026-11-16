A testvérem szerint felezzük a felújítás költségeit, de a munka rám marad – így oldottuk meg

A konyhaasztalon ott hevert a harmadik árajánlat, amikor felhívtam Zoltánt. A tetőfedő már aznap reggel megnézte a szülői házat, és azt mondta, a gerendák felét cserélni kell, nem elég foltozni. A régi konyhában álltam, a kezemben a papírral, és a falon azt a halvány négyzetet néztem, ahol évtizedekig a konyhai óra lógott. A szüleim három éve költöztek be egy kisebb, akadálymentes lakásba a városban, a vidéki házat pedig egyszerűen ránk hagyták, mintha egy bútordarab lenne, amit már nem tudnak hova tenni.
Zoltán hat éve Bécsben dolgozik, onnan nehéz lenne minden hétvégén leutaznia egy kőműveshez vagy egy ács árajánlatáért. Ezért amikor a szüleink eldöntötték, hogy a ház a miénk lesz, és felmerült, hogy valamit kezdeni kellene vele, magától értetődő volt, hogy én intézem a dolgokat. Másfél órányira lakom tőle, ismerem a környékbeli mestereket, és őszintén szólva szeretem is ezt a fajta szervezést, a listavezetést, a telefonálgatást. Amit viszont nem gondoltam végig, az a pénz volt.
Amikor a közös felújítás terhe nem egyformán oszlik meg
Amikor a második árajánlat is megérkezett, és kiderült, hogy a tetőszerkezet cseréje önmagában többe kerül, mint amire számítottunk, felhívtam a testvéremet, hogy megbeszéljük, hogyan tovább. Zoltán azonnal azt mondta, persze, osztozunk az egészen, ahogy eddig is minden közös döntésnél. Csakhogy közben kiderült, hogy ő abból indul ki, hogy a felújítás megszervezése az én hozzájárulásom, a pénzbeli részt pedig fele-fele arányban álljuk.
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Nem szóltam azonnal. Letettem a telefont, és még sokáig ültem a konyhában, ahol valamikor négyen reggeliztünk. Próbáltam higgadtan végiggondolni, hogy mi zavar ennyire. Nem arról volt szó, hogy irigyeltem volna tőle a pénzt, hiszen tényleg nem lett volna igazságos, ha egyedül állom a teljes költséget egy olyan házért, ami kettőnké. De az is igaz volt, hogy az én hétvégéim mentek rá arra, hogy a kőművessel egyeztessek, elmenjek megnézni az anyagokat, vagy harmadszorra is felhívjam a villanyszerelőt, mert nem érkezett meg időben.
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