„A hangjuk, az illatuk, az empátiájuk” – Férfiakat kérdeztünk, mi a kedvencük a nőkkel kapcsolatban

Mosoly
Amikor egy nő rámmosolyog, az olyan érzés, mint amikor elmegy a sötét felhő a Nap elől és a meleg sugarak megsimogatják az arcomat.
Búfelejtő
Bármilyen fárasztó napom volt vagy bárki is nyomta fel az agyam, lehetek bármilyen bosszús, amint belépek a lakásba és meglátom a barátnőmet, eltűnik minden gondom. Csak ránézek erre az angyali teremtményre és puff: máris minden rendben. És ez minden hölgyre igaz volt, akivel együtt éltem.
Finom
Illatosak. Mi büdösek vagyunk, de ők illatosak. Egy hajléktalan nénit leszámítva még sosem találkoztam olyan nővel, akinek ne lett volna jó illata. Járunk túrázni, sokszor napokon keresztül mászunk hegyet fürdés nélkül és nem tudom hogyan csinálják, de a csajok a végén is illatosak, mi pedig már másnap bűzlünk.
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