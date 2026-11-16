„A hangjuk, az illatuk, az empátiájuk” – Férfiakat kérdeztünk, mi a kedvencük a nőkkel kapcsolatban

Azt jól tudjuk, mi miért szeretjük a pasikat, de ők mit szeretnek bennünk? Összegyűjtöttük a legőszintébb férfi vallomásokat.

Mosoly

Amikor egy nő rámmosolyog, az olyan érzés, mint amikor elmegy a sötét felhő a Nap elől és a meleg sugarak megsimogatják az arcomat.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Búfelejtő

Bármilyen fárasztó napom volt vagy bárki is nyomta fel az agyam, lehetek bármilyen bosszús, amint belépek a lakásba és meglátom a barátnőmet, eltűnik minden gondom. Csak ránézek erre az angyali teremtményre és puff: máris minden rendben. És ez minden hölgyre igaz volt, akivel együtt éltem.

Finom

Illatosak. Mi büdösek vagyunk, de ők illatosak. Egy hajléktalan nénit leszámítva még sosem találkoztam olyan nővel, akinek ne lett volna jó illata. Járunk túrázni, sokszor napokon keresztül mászunk hegyet fürdés nélkül és nem tudom hogyan csinálják, de a csajok a végén is illatosak, mi pedig már másnap bűzlünk. Olvass még a témában „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok „Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál? 7 növény a kertedbe, ami az újrakezdést jelképezi már évszázadok óta „A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint

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