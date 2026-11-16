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Melyik életkorban nyílhat meg előtted egy új út? A numerológia szerint a számaid is üzennek
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Melyik életkorban nyílhat meg előtted egy új út? A numerológia szerint a számaid is üzennek

Schuster Borka
Írta 2026.11.16.
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A numerológia szerint bizonyos életkorok különösen fontos fordulópontokat jelezhetnek – és a születési dátumunk számaiból azt is kiszámolhatjuk, mikor számíthatunk jelentős változásra.

Vannak életszakaszok, amikor úgy érezzük, valami lezárult, de még nem látjuk, mi következik utána. Egy váratlan lehetőség, egy új szerelem, egy költözés vagy akár egy régóta halogatott döntés is teljesen más irányba terelheti az életünket. A numerológia szerint bizonyos életkorok különösen fontos fordulópontokat jelezhetnek: olyan időszakokat, amikor érdemes nyitott szemmel járnunk, mert új lehetőségek találhatnak meg bennünket. A születési dátumunk számai alapján azt is kiszámolhatjuk, melyik életkorban számíthatunk jelentős változásra.

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Hogyan számolhatod ki a személyes fordulópontodat?

A numerológiában a születési dátum számainak összeadásával határozzák meg az úgynevezett életútszámot. Ez az érték a hiedelem szerint megmutatja, milyen alapvető energiák, személyiségjegyek és életfeladatok kísérhetik az embert. A fordulópontok meghatározásához azonban egy másik módszert is használhatunk: a születési dátumból számított személyes év ciklusait.

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