5 dolog, amitől azonnal tisztábbnak érződik a lakás – takarítás nélkül

Nem mindig a nagytakarítás a megoldás! Mutatunk 5 egyszerű trükköt, amitől azonnal rendezettebbnek és tisztábbnak hat majd az otthonod.

Ismerős az érzés, amikor hiába nincs különösebb rendetlenség, a lakás mégsem tűnik igazán tisztának? Néha néhány apró változtatás is elég ahhoz, hogy frissebbnek, rendezettebbnek és kellemesebbnek érezzük az otthonunkat – ráadásul még a porszívót sem kell elővennünk.

Így szeretnek valójában a levegő csillagjegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A levegő illata

Mielőtt bármit is látnánk egy szobából, az orrunk már ítéletet mondott. A bezárt, állott levegő azonnal rendetlenség-érzetet kelt, még akkor is, ha egyébként minden a helyén van. Néhány perc alapos szellőztetés, egy nyitott ablak esténként, vagy egy diszkrét, nem túl tolakodó illatú gyertya máris megváltoztatja a tér hangulatát. Fontos, hogy ne egy erős, mesterséges parfümillatot kergessünk, inkább a semleges frissesség a cél, ami azt üzeni: itt nincs mit elfedni.

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