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3 apró reakció a hétköznapokban, ami megmutatja, mennyire vagy valójában kiégve
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3 apró reakció a hétköznapokban, ami megmutatja, mennyire vagy valójában kiégve

Farkas Izabella
Írta 2026.10.24.
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A kiégés ritkán egyetlen nagy összeomlásban mutatkozik meg, inkább apró, hétköznapi reakciókban szivárog ki belőlünk.

Leejted a telefont, elfogy a tej, vagy valaki beelőz a sorban – és hirtelen azon kapod magad, hogy a fogad összeszorítva, remegő kézzel próbálsz nyugodt maradni. Ezek a mikrohelyzetek önmagukban semmit nem jelentenek, de ha rendszeresen túlreagálod őket, érdemes odafigyelni rájuk.

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A pszichológiában régóta ismert jelenség, hogy a krónikus túlterheltség nem drámai tünetekkel jelentkezik először, hanem apró viselkedésbeli eltolódásokkal. Három ilyen jelzést érdemes megfigyelni magadon, mert ezek gyakran korábban jeleznek bajt, mint bármilyen alvászavar vagy fáradtságérzés.

1. Aránytalanul nagy ingerültség apró fennakadásokra

Ha a nyomtató elakad, és legszívesebben kihajítanád az ablakon, vagy ha valaki három másodpercet késik egy válasszal, és már bosszankodsz, az nem feltétlenül rossz napod jele. A túlzott ingerültség triviális helyzetekben azt mutatja, hogy az idegrendszered folyamatos készenléti állapotban van, és nincs már tartalék kapacitása apró zökkenők kezelésére. Egészséges állapotban ezek a mikro-frusztrációk simán lepattannak rólunk, kiégéskor viszont mindegyik egy már amúgy is tele pohárba csöppen.

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Figyeld meg, hogy a reakciód arányban áll-e a kiváltó eseménnyel. Ha egy elromlott vonatjegy-automata vagy egy lassan betöltő weboldal percekig tartó belső dühöt vált ki, az nem az adott helyzetről szól, hanem arról, hogy a türelmi tartalékod már napok, hetek óta nullán pörög.

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