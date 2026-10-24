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„Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam” – Milyen élmény, amikor van egy pasid?
Unsplash

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„Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam” – Milyen élmény, amikor van egy pasid?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.24.
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A nőket kérdeztük, hogyan élik meg a párkapcsolatot, és elég színes válaszokat kaptunk. Íme a legjobb hasonlatok, amelyekre minden nő azonnal rábólint.

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Rossz ötlet

Olyan, mintha úgy döntenél, hogy ezentúl a kedvenc kajádat eszed minden étkezésre: először jó ötletnek tűnik, aztán megunod és végül megutálod.

Fogyatékkal élve

Olyan, mintha lenne egy értelmi fogyatékos kisfiam. Mondok egy példát. Elmondod neki, hogy a szennyes tányért ne hagyja szerteszét, hanem mosogassa el, vagy legalább tegye a mosogatóba és öntsön rá vizet, hogy ne száradjon bele a kajamaradék.

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Ez elsőre természetesen nem megy, de igazából ezt nem is vártad el. Talán ötödik kérésre sikerül eljutnia addig, hogy elviszi a mosogatóig a tányért és odateszi mellé. Ezt értékeled, megdicséred és mosolyogva mutatod, hogy legközelebb ne mellé, hanem BELE tegye és engedjen rá vizet. Meg is mutatod neki, hátha úgy jobban rögzül az agyában.

Még négy próbálkozás és talán eljut addig, hogy beteszi a mosogatóba, de vizet még mindig nem enged rá. Még öt kérlelés és félig engedi vízzel. Ekkor még mindig ott vagy, ahol a part szakad – mert a kaja így is beleszárad – de ennyivel már megelégszel, mert tudod, hogy a fogyatékos fiútól ennél nem nagyon várhatsz többet.

Nő unottan támasztja a fejét
Unsplash

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