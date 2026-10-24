Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

A Skorpió szezonban egy biztos: az érzelmeink intenzívebbek lesznek, és szinte lehetetlenné válik megállni a felszínes csevegéseknél, hiszen mindannyian valódi közelségre éhezünk.
Kos
Az előtted álló időszak első felében akadozhat a kommunikáció köztetek, ezért a megszokottnál több odafigyelésre és gyengédségre lesz szükségetek. Ahogy tisztul a kép, sokkal magabiztosabban tudod majd kifejezni a vágyaidat, ami nagyon jót tesz az intimitásnak.
Egy közösen megszervezett utazás vagy hétvégi kiruccanás remek lehetőség arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, és új élményeket gyűjtsetek. Arra azonban figyelj, hogy a hirtelen kirobbanó vitákban ne a győzelemre, hanem a kölcsönös megértésre törekedj!
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