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Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben
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Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.24.
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A Skorpió szezonban egy biztos: az érzelmeink intenzívebbek lesznek, és szinte lehetetlenné válik megállni a felszínes csevegéseknél. Mindannyian valódi közelségre éhezünk – de vajon mit tartogat ez az időszak a te csillagjegyed számára?

A Skorpió szezonban egy biztos: az érzelmeink intenzívebbek lesznek, és szinte lehetetlenné válik megállni a felszínes csevegéseknél, hiszen mindannyian valódi közelségre éhezünk.

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Az előtted álló időszak első felében akadozhat a kommunikáció köztetek, ezért a megszokottnál több odafigyelésre és gyengédségre lesz szükségetek. Ahogy tisztul a kép, sokkal magabiztosabban tudod majd kifejezni a vágyaidat, ami nagyon jót tesz az intimitásnak.

Egy közösen megszervezett utazás vagy hétvégi kiruccanás remek lehetőség arra, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz, és új élményeket gyűjtsetek. Arra azonban figyelj, hogy a hirtelen kirobbanó vitákban ne a győzelemre, hanem a kölcsönös megértésre törekedj!

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