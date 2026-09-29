október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
október 1. Malvin napja Ma: 24°C Holnap: 24°C ☁️
„Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel
Unsplash

Címlap / Életmód / Család / „Sokkolt, amikor a lányom azt mondta,...

„Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel

Szőke Angéla
Írta 2026.09.29.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sok szülő csodálkozik, miért neheztel rá a gyereke, amikor – szerinte – „olyan szuper gyerekkora volt!" Ezek az igaz történetek arról szólnak, hogyan élhetik meg ugyanazt az időszakot teljesen másképp a szülők és a gyermekeik.

A tenger

Lomtalanításkor az íróasztalban találtam egy csomó régi fotót, és nosztalgiázva néztük át őket a lányommal. Ott voltak a horvátországi nyaralás képei is, amikor még csak nyolcéves volt.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád

„Emlékszel, milyen jól érezted magad itt? Akkor láttad először a tengert.” – kérdeztem, mire ő fancsali arccal gyorsan átpörgette a kezében a képeket, és gyorsan visszatette a dobozba.

„Anya, egyáltalán nem éreztem jól magam itt, nem is akarok emlékezni erre az útra.”

Leesett az állam, nem értettem, miről beszél. Elmondta, hogy végig veszekedtünk az apjával, ő meg egyedül volt kénytelen játszani a parton. Magányos volt, és alig várta, hogy hazajöjjünk.

Olvass még a témában

Nem tagadom, hogy vitáztunk a volt férjemmel, de az én fejemben kedves emlékként élt ez a nyaralás, mivel a lányom olyan aranyosan játszott a tengerben. Fogalmam sem volt róla, hogy szegény végig csendben szenvedett.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
KisokosAngyalszámok111, 444, 777 jelentése
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akivel nem egyszerű a párkapcsolat

Ezeket olvassák most

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

7 néma jel, hogy évek óta mások elvárásai szerint élsz

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

Melyik kínai csillagjegy vagy? Ezt árulja el rólad

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

3 csillagjegy, akinek megnő az önbizalma októberben

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Ez a 3 csillagjegy képtelen egyedül maradni – igazi kapcsolatfüggők

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Melyik életterületeden van blokk? A születési dátumod alapján kiderül

Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a csend és a rutin teszi tönkre a kapcsolatot

Nem a nagy veszekedés a legrosszabb: a csend és a rutin teszi tönkre a kapcsolatot

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.