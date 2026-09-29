„Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel

A tenger
Lomtalanításkor az íróasztalban találtam egy csomó régi fotót, és nosztalgiázva néztük át őket a lányommal. Ott voltak a horvátországi nyaralás képei is, amikor még csak nyolcéves volt.
„Emlékszel, milyen jól érezted magad itt? Akkor láttad először a tengert.” – kérdeztem, mire ő fancsali arccal gyorsan átpörgette a kezében a képeket, és gyorsan visszatette a dobozba.
„Anya, egyáltalán nem éreztem jól magam itt, nem is akarok emlékezni erre az útra.”
Leesett az állam, nem értettem, miről beszél. Elmondta, hogy végig veszekedtünk az apjával, ő meg egyedül volt kénytelen játszani a parton. Magányos volt, és alig várta, hogy hazajöjjünk.
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Nem tagadom, hogy vitáztunk a volt férjemmel, de az én fejemben kedves emlékként élt ez a nyaralás, mivel a lányom olyan aranyosan játszott a tengerben. Fogalmam sem volt róla, hogy szegény végig csendben szenvedett.
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