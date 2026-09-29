„Sokkolt, amikor a lányom azt mondta, nem volt boldog gyerekkora” – szülőként akkor is meg kell hallgatnod, ha te másként emlékszel

Sok szülő csodálkozik, miért neheztel rá a gyereke, amikor – szerinte – „olyan szuper gyerekkora volt!" Ezek az igaz történetek arról szólnak, hogyan élhetik meg ugyanazt az időszakot teljesen másképp a szülők és a gyermekeik.

A tenger

Lomtalanításkor az íróasztalban találtam egy csomó régi fotót, és nosztalgiázva néztük át őket a lányommal. Ott voltak a horvátországi nyaralás képei is, amikor még csak nyolcéves volt.

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„Emlékszel, milyen jól érezted magad itt? Akkor láttad először a tengert.” – kérdeztem, mire ő fancsali arccal gyorsan átpörgette a kezében a képeket, és gyorsan visszatette a dobozba.

„Anya, egyáltalán nem éreztem jól magam itt, nem is akarok emlékezni erre az útra.”

Leesett az állam, nem értettem, miről beszél. Elmondta, hogy végig veszekedtünk az apjával, ő meg egyedül volt kénytelen játszani a parton. Magányos volt, és alig várta, hogy hazajöjjünk. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 4. a numerológia szerint: kaland és változás A sötét oldalad vagy a szupererőd hatalmasabb? Derítsd ki, milyen vagy legbelül! Ezt hozza 2026. szeptember 8. a numerológia szerint: lezárás és elengedés Milyen hangon beszélsz magadhoz? Derítsd ki, milyen a belső kritikusod!

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Nem tagadom, hogy vitáztunk a volt férjemmel, de az én fejemben kedves emlékként élt ez a nyaralás, mivel a lányom olyan aranyosan játszott a tengerben. Fogalmam sem volt róla, hogy szegény végig csendben szenvedett.

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