A fogcsikorgatás és az állkapocsszorítás rejtett lelki üzenete

A fogcsikorgatás és az állkapocs akaratlan összeszorítása nemcsak a fogakra és az állkapocs ízületére lehet hatással, hanem a mindennapi közérzetünket is befolyásolhatja. A háttérben gyakran stressz, szorongás vagy fel nem dolgozott feszültség állhat, de fontos megérteni, milyen testi és lelki tényezők játszhatnak szerepet a kialakulásában.
Amikor a test üzen: a reggeli fájdalom
A fogcsikorgatást, szakszóval bruxizmust, sokáig pusztán fogászati problémaként kezelték: kopott fogfelszín, berepedt zománc, idővel akár állízületi gyulladás. A fogászok valóban ebből indulnak ki, hiszen ők látják elsőként a kárt. Az utóbbi évek pszichológiai és alvásélettani kutatásai azonban egyre inkább arra mutatnak, hogy a jelenség mögött ritkán csak fizikai ok áll.
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