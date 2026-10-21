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A fogcsikorgatás és az állkapocsszorítás rejtett lelki üzenete
iStock

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A fogcsikorgatás és az állkapocsszorítás rejtett lelki üzenete

Farkas Izabella
Írta 2026.10.21.
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A fogcsikorgatás és az állkapocsszorítás hátterében stressz és szorongás is állhat – mutatjuk, mit jelezhetnek ezek a tünetek.

A fogcsikorgatás és az állkapocs akaratlan összeszorítása nemcsak a fogakra és az állkapocs ízületére lehet hatással, hanem a mindennapi közérzetünket is befolyásolhatja. A háttérben gyakran stressz, szorongás vagy fel nem dolgozott feszültség állhat, de fontos megérteni, milyen testi és lelki tényezők játszhatnak szerepet a kialakulásában.

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A fogcsikorgatást, szakszóval bruxizmust, sokáig pusztán fogászati problémaként kezelték: kopott fogfelszín, berepedt zománc, idővel akár állízületi gyulladás. A fogászok valóban ebből indulnak ki, hiszen ők látják elsőként a kárt. Az utóbbi évek pszichológiai és alvásélettani kutatásai azonban egyre inkább arra mutatnak, hogy a jelenség mögött ritkán csak fizikai ok áll.

A stressz és a feldolgozatlan feszültség szó szerint beépül az izmokba, és éjszaka, amikor a tudatos kontroll lecsökken, az állkapocs izomzata veszi át a terhet.

Szőke nő alszik
iStock

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