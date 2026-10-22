13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

2027 februárjában a teljes 13. havi nyugdíj mellett a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják az arra jogosultak a kormány bejelentése szerint. A tervek alapján januártól 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, emellett a kisnyugdíjasok külön emelésre, a nyugdíjasok egy része pedig új támogatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára is számíthat. Mutatjuk, mit lehet jelenleg tudni a 2027-es juttatásokról.
Mi történik a 14. havi nyugdíjjal 2027-ben?
A 14. havi nyugdíj első részletét 2026 februárjában fizették ki: az összeg a havi nyugdíj 25 százalékának, vagyis egyheti ellátásnak felelt meg. Az eredeti elképzelés szerint a juttatás összege fokozatosan emelkedett volna, így 2027-ben már a havi nyugdíj 50 százaléka járt volna, a következő években pedig tovább nőtt volna az arány.
A 2027-es költségvetés bemutatásakor azonban a miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány nem folytatja a 14. havi nyugdíj fokozatos bővítését. A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első, egyheti részlete ugyanakkor megmarad.
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A kormány a további bővítés helyett a kisnyugdíjak felzárkóztatására és a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésére helyez nagyobb hangsúlyt. A bejelentés indoklása szerint ezek az intézkedések nagyobb segítséget nyújthatnak az alacsonyabb nyugdíjból élőknek.
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