október 22. Előd napja Ma: 16°C Holnap: 15°C 🌧️
október 22. Előd napja Ma: 16°C Holnap: 15°C 🌧️
13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban
Unsplash

Címlap / Kikapcsolódás / Közélet / 13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi...

13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

Szalai Dóra
Írta 2026.10.22.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Mennyi pénzre számíthatnak a nyugdíjasok 2027-ben? Mutatjuk, mit lehet tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról, a tervezett emelésekről és az új Nyugdíjas SZÉP-kártyáról.

2027 februárjában a teljes 13. havi nyugdíj mellett a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják az arra jogosultak a kormány bejelentése szerint. A tervek alapján januártól 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, emellett a kisnyugdíjasok külön emelésre, a nyugdíjasok egy része pedig új támogatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára is számíthat. Mutatjuk, mit lehet jelenleg tudni a 2027-es juttatásokról.

Férfiak vallomásai: szex szimpátia nélkül

Mi történik a 14. havi nyugdíjjal 2027-ben?

A 14. havi nyugdíj első részletét 2026 februárjában fizették ki: az összeg a havi nyugdíj 25 százalékának, vagyis egyheti ellátásnak felelt meg. Az eredeti elképzelés szerint a juttatás összege fokozatosan emelkedett volna, így 2027-ben már a havi nyugdíj 50 százaléka járt volna, a következő években pedig tovább nőtt volna az arány.

A 2027-es költségvetés bemutatásakor azonban a miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány nem folytatja a 14. havi nyugdíj fokozatos bővítését. A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első, egyheti részlete ugyanakkor megmarad.

Olvass még a témában

A kormány a további bővítés helyett a kisnyugdíjak felzárkóztatására és a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésére helyez nagyobb hangsúlyt. A bejelentés indoklása szerint ezek az intézkedések nagyobb segítséget nyújthatnak az alacsonyabb nyugdíjból élőknek.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?
A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, akinek ősszel segít az univerzum

Ezeket olvassák most

5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban

5 divatszín, ami meglepően nagyot megy a 2026-os őszi szezonban

Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!

Felveszed a versenyt egy tudományos vetélkedő döntősével? Teszteld a tudásodat!

Szakítás után így viselkedik a 12 csillagjegy – van, aki méltósággal továbblép, más képtelen elengedni

Szakítás után így viselkedik a 12 csillagjegy – van, aki méltósággal továbblép, más képtelen elengedni

4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak

4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak

A bokacsizma, ami 50 fölött is magasabbnak mutat

A bokacsizma, ami 50 fölött is magasabbnak mutat

4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

4 csillagjegy, akinek a Skorpió szezon szerencsét hoz

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Kikapcsolódás rovat legjobbjai minden pénteken a postaládádban

Péntek reggel elküldjük a hét legolvasottabb Kikapcsolódás-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.