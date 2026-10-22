13. és 14. havi nyugdíj 2027-ben: ennyi pénz érkezhet februárban

Mennyi pénzre számíthatnak a nyugdíjasok 2027-ben? Mutatjuk, mit lehet tudni a 13. és 14. havi nyugdíjról, a tervezett emelésekről és az új Nyugdíjas SZÉP-kártyáról.

2027 februárjában a teljes 13. havi nyugdíj mellett a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják az arra jogosultak a kormány bejelentése szerint. A tervek alapján januártól 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, emellett a kisnyugdíjasok külön emelésre, a nyugdíjasok egy része pedig új támogatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára is számíthat. Mutatjuk, mit lehet jelenleg tudni a 2027-es juttatásokról.

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Mi történik a 14. havi nyugdíjjal 2027-ben?

A 14. havi nyugdíj első részletét 2026 februárjában fizették ki: az összeg a havi nyugdíj 25 százalékának, vagyis egyheti ellátásnak felelt meg. Az eredeti elképzelés szerint a juttatás összege fokozatosan emelkedett volna, így 2027-ben már a havi nyugdíj 50 százaléka járt volna, a következő években pedig tovább nőtt volna az arány.

A 2027-es költségvetés bemutatásakor azonban a miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány nem folytatja a 14. havi nyugdíj fokozatos bővítését. A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első, egyheti részlete ugyanakkor megmarad. Olvass még a témában Nem kell minden gondolatot megosztani – influenszerek, akiktől rángani kezd a szemhéjam Mielőtt repjegyet vennél Valenciába: 5 dolog, amit elmesélek neked a környékről Ezért tesz jót az agyadnak, ha egy jó könyvben felejtkezel el a világról Visszatérhet Hollywoodba a színész, akit kannibalizmussal vádoltak? Armie Hammer 5 év után megtörte a csendet

A kormány a további bővítés helyett a kisnyugdíjak felzárkóztatására és a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésére helyez nagyobb hangsúlyt. A bejelentés indoklása szerint ezek az intézkedések nagyobb segítséget nyújthatnak az alacsonyabb nyugdíjból élőknek.

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