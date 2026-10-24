Mindig hajnali 3-kor riadsz fel? Ezt üzeni vele a tudatalattid

Ha rendszeresen hajnali háromkor ébredsz fel, a stressz, a szorongás vagy az alvási szokásaid is szerepet játszhatnak benne. Mutatjuk, mire érdemes figyelned.

Felébredsz az éjszaka közepén, rápillantasz az órára, és megint hajnali három van? Ha ez rendszeresen előfordul, könnyű arra gondolni, hogy a tudatalattid próbál üzenni valamit, vagy valamilyen lelki feszültség áll a háttérben. A visszatérő éjszakai ébredésnek azonban testi és lelki okai is lehetnek, ezért érdemes megfigyelni, mi történik veled az elalvás és az ébredés körül.

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Miért éppen hajnali háromkor ébredünk fel?

Az alvás nem egyenletes állapot: az éjszaka folyamán különböző alvási szakaszok váltják egymást, és többször is közelebb kerülünk az ébrenléthez. Hajnal felé általában hosszabbá válnak a REM-alvási szakaszok, amelyekhez élénkebb álmok is társulhatnak, ezért könnyebben felébredhetünk. Ha ilyenkor megnézzük az órát, és többször ugyanazt az időpontot látjuk, az különösen emlékezetessé teheti az élményt.

A hajnali háromnak nincs bizonyított, mindenkire érvényes lelki jelentése. Az ébredés hátterében állhat stressz, szorongás, alkoholfogyasztás, túl meleg hálószoba, hormonális változás vagy akár egy alvást zavaró egészségügyi probléma is. Az is előfordulhat, hogy valójában más időpontokban is felébredsz, de ezekre kevésbé emlékszel. Olvass még a témában „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra A fejlődés toronyháza – te hányadik emeleten tartózkodsz? Ezt hozza 2026. október 2. a numerológia szerint: rend és megbízhatóság „Hónapokig nem jöttem rá, mi az a zaj hajnal 3-kor” – Szomszédok, akik mintha a pokolból költöztek volna mellénk

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