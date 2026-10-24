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Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat!
Unsplash

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Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.24.
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10 kérdés földrajzból, történelemből, tudományból és kultúrából – teszteld le, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van, aki a kontinensek fővárosait sorolja álmában, van, aki inkább azt tudja pontosan, melyik évben süllyedt el a Titanic. Ez a kvíz mindkettőjüknek kedvez: összegyűjtöttünk tíz kérdést a nagyvilágról, a történelemről, a tudományról és a kultúráról, hogy kiderüljön, mennyire sokoldalú a műveltséged.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a hasznos, érdekes tényeket, és néha elolvasol egy-egy cikket a világ dolgairól. A kérdések között lesz, ami egyből beugrik, és lesz, amin el kell gondolkodnod egy kicsit.

A végén minden kérdéshez rövid magyarázatot is kapsz, szóval akkor is tanulsz valami újat, ha éppen nem találod el a választ.

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Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a nagyvilágban? Vágjunk bele!

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Melyik ország rendelkezik hivatalosan a legtöbb időzónával a világon, a tengerentúli területei miatt?

Helyes! Helytelen!

Franciaország a tengerentúli megyéinek és területeinek köszönhetően 12 időzónával rendelkezik, ezzel megelőzi az olyan hatalmas országokat is, mint Oroszország vagy az USA.

Melyik a világ legkisebb önálló állama területét tekintve?

Helyes! Helytelen!

A Vatikán mindössze fél négyzetkilométer körüli területével a világ legkisebb szuverén állama, Róma városán belül helyezkedik el.

Melyik afrikai országot nem sikerült tartósan gyarmatosítania egyetlen európai hatalomnak sem?

Helyes! Helytelen!

Etiópia a gyarmatosítás korában megőrizte függetlenségét, bár az olasz csapatok 1936 és 1941 között rövid ideig megszállva tartották.

Melyik ország büszkélkedhet a világ leghosszabb tengerparti határvonalával?

Helyes! Helytelen!

Kanada partvonala a számtalan öböl és sziget miatt a leghosszabbak közé tartozik a Föld országai között.

Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója?

Helyes! Helytelen!

A Jupiter átmérője a Földének több mint tizenegyszerese, és tömege nagyobb, mint a többi bolygóé együttvéve.

Melyik a Föld legkeményebb, természetben előforduló anyaga?

Helyes! Helytelen!

A gyémánt a szén egyik kristályos formája, és a Mohs-féle keménységi skálán a legmagasabb, 10-es értéket éri el.

Melyik évben rendezték meg az első újkori olimpiai játékokat?

Helyes! Helytelen!

Az első modern olimpiát 1896-ban tartották Athénban, Pierre de Coubertin kezdeményezésére.

Melyik évben süllyedt el a Titanic óceánjáró?

Helyes! Helytelen!

A Titanic 1912 áprilisában, első útja során ütközött jéghegybe az Atlanti-óceánon.

Ki írta a 'Bűn és bűnhődés' című regényt?

Helyes! Helytelen!

Fjodor Dosztojevszkij 1866-ban megjelent regénye Raszkolnyikov gyilkosság utáni lelki vívódását mutatja be.

Melyik zenekar adta elő eredetileg a 'Hotel California' című dalt?

Helyes! Helytelen!

Az Eagles 1976-os száma máig az egyik legismertebb klasszikus rockdal, jellegzetes gitárszólójáról is híres.

Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat!
Még van hova fejlődni

A Suttogó a Netflixen

Nem minden kérdés jött be elsőre, de ez igazán nem baj – a tudás nem egyetlen kvízen dől el. Ha megjegyzed a most olvasott érdekességeket, legközelebb simán viszed a magasabb kategóriát.
Szép középmezőny

Elle sorozat

Van, amit biztosan tudtál, van, ahol inkább csak tippeltél – de összességében jól állsz. Egy kis finomhangolással simán versenyben lehetnél egy igazi tudásbajnokságon is.
Lenyűgöző tudás

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Gratulálunk, ez bizony kiváló teljesítmény – a geográfusi diploma mellett simán elférne egy történész és egy kultúrkritikus oklevél is a falon. Az ilyen sokoldalú tudással nyugodtan ücsöröghetsz bármelyik vacsoraasztalnál, sosem futsz ki a témából.

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Bármilyen pontszámot is értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta műveltség. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted simán vinnék a kiváló fokozatot!

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