Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés földrajzból, történelemből, tudományból és kultúrából – teszteld le, mennyire állod meg a helyed egy igazi tudáspróbán!

Van, aki a kontinensek fővárosait sorolja álmában, van, aki inkább azt tudja pontosan, melyik évben süllyedt el a Titanic. Ez a kvíz mindkettőjüknek kedvez: összegyűjtöttünk tíz kérdést a nagyvilágról, a történelemről, a tudományról és a kultúráról, hogy kiderüljön, mennyire sokoldalú a műveltséged.

4 csillagjegy, akit a sors nehéz leckékkel próbál A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a hasznos, érdekes tényeket, és néha elolvasol egy-egy cikket a világ dolgairól. A kérdések között lesz, ami egyből beugrik, és lesz, amin el kell gondolkodnod egy kicsit.

A végén minden kérdéshez rövid magyarázatot is kapsz, szóval akkor is tanulsz valami újat, ha éppen nem találod el a választ. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat! „Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki? Mi van a dolce vita mögött? Péterfy Gergely új regénye megmutatja Olaszország kevésbé ismert arcát Roller, Tetris és Tamagotchi – kultikus játékok a múltból, amikért fogadjunk, hogy te is könyörögtél a szüleidnek

Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a nagyvilágban? Vágjunk bele!

0% Melyik ország rendelkezik hivatalosan a legtöbb időzónával a világon, a tengerentúli területei miatt? Franciaország Amerikai Egyesült Államok Oroszország Helyes! Helytelen! Franciaország a tengerentúli megyéinek és területeinek köszönhetően 12 időzónával rendelkezik, ezzel megelőzi az olyan hatalmas országokat is, mint Oroszország vagy az USA. Tovább >> Melyik a világ legkisebb önálló állama területét tekintve? San Marino Vatikán Monaco Helyes! Helytelen! A Vatikán mindössze fél négyzetkilométer körüli területével a világ legkisebb szuverén állama, Róma városán belül helyezkedik el. Tovább >> Melyik afrikai országot nem sikerült tartósan gyarmatosítania egyetlen európai hatalomnak sem? Kongói Demokratikus Köztársaság Nigéria Etiópia Helyes! Helytelen! Etiópia a gyarmatosítás korában megőrizte függetlenségét, bár az olasz csapatok 1936 és 1941 között rövid ideig megszállva tartották. Tovább >> Melyik ország büszkélkedhet a világ leghosszabb tengerparti határvonalával? Indonézia Oroszország Kanada Helyes! Helytelen! Kanada partvonala a számtalan öböl és sziget miatt a leghosszabbak közé tartozik a Föld országai között. Tovább >> Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója? Szaturnusz Jupiter Neptunusz Helyes! Helytelen! A Jupiter átmérője a Földének több mint tizenegyszerese, és tömege nagyobb, mint a többi bolygóé együttvéve. Tovább >> Melyik a Föld legkeményebb, természetben előforduló anyaga? Gyémánt Acél Titán Helyes! Helytelen! A gyémánt a szén egyik kristályos formája, és a Mohs-féle keménységi skálán a legmagasabb, 10-es értéket éri el. Tovább >> Melyik évben rendezték meg az első újkori olimpiai játékokat? 1900 1896 1924 Helyes! Helytelen! Az első modern olimpiát 1896-ban tartották Athénban, Pierre de Coubertin kezdeményezésére. Tovább >> Melyik évben süllyedt el a Titanic óceánjáró? 1912 1920 1905 Helyes! Helytelen! A Titanic 1912 áprilisában, első útja során ütközött jéghegybe az Atlanti-óceánon. Tovább >> Ki írta a 'Bűn és bűnhődés' című regényt? Lev Tolsztoj Fjodor Dosztojevszkij Anton Csehov Helyes! Helytelen! Fjodor Dosztojevszkij 1866-ban megjelent regénye Raszkolnyikov gyilkosság utáni lelki vívódását mutatja be. Tovább >> Melyik zenekar adta elő eredetileg a 'Hotel California' című dalt? The Doors Fleetwood Mac Eagles Helyes! Helytelen! Az Eagles 1976-os száma máig az egyik legismertebb klasszikus rockdal, jellegzetes gitárszólójáról is híres. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat! Még van hova fejlődni Nem minden kérdés jött be elsőre, de ez igazán nem baj – a tudás nem egyetlen kvízen dől el. Ha megjegyzed a most olvasott érdekességeket, legközelebb simán viszed a magasabb kategóriát. Szép középmezőny Van, amit biztosan tudtál, van, ahol inkább csak tippeltél – de összességében jól állsz. Egy kis finomhangolással simán versenyben lehetnél egy igazi tudásbajnokságon is. Lenyűgöző tudás Gratulálunk, ez bizony kiváló teljesítmény – a geográfusi diploma mellett simán elférne egy történész és egy kultúrkritikus oklevél is a falon. Az ilyen sokoldalú tudással nyugodtan ücsöröghetsz bármelyik vacsoraasztalnál, sosem futsz ki a témából. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen pontszámot is értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta műveltség. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted simán vinnék a kiváló fokozatot!

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