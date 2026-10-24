Okosabb vagy, mint egy frissen diplomázott geográfus? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a kontinensek fővárosait sorolja álmában, van, aki inkább azt tudja pontosan, melyik évben süllyedt el a Titanic. Ez a kvíz mindkettőjüknek kedvez: összegyűjtöttünk tíz kérdést a nagyvilágról, a történelemről, a tudományról és a kultúráról, hogy kiderüljön, mennyire sokoldalú a műveltséged.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a hasznos, érdekes tényeket, és néha elolvasol egy-egy cikket a világ dolgairól. A kérdések között lesz, ami egyből beugrik, és lesz, amin el kell gondolkodnod egy kicsit.
A végén minden kérdéshez rövid magyarázatot is kapsz, szóval akkor is tanulsz valami újat, ha éppen nem találod el a választ.
Olvass még a témában
Okosabb vagy, mint egy térképész? Teszteld a tudásodat!
„Bajszot rajzoltam a faliújságra kitett babafotóra és látta a felettesem. Az ő gyereke volt.” – Miért rúgtak ki?
Mi van a dolce vita mögött? Péterfy Gergely új regénye megmutatja Olaszország kevésbé ismert arcát
Roller, Tetris és Tamagotchi – kultikus játékok a múltból, amikért fogadjunk, hogy te is könyörögtél a szüleidnek
Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, mennyire vagy otthon a nagyvilágban? Vágjunk bele!
Melyik ország rendelkezik hivatalosan a legtöbb időzónával a világon, a tengerentúli területei miatt?
Franciaország a tengerentúli megyéinek és területeinek köszönhetően 12 időzónával rendelkezik, ezzel megelőzi az olyan hatalmas országokat is, mint Oroszország vagy az USA.
Melyik a világ legkisebb önálló állama területét tekintve?
A Vatikán mindössze fél négyzetkilométer körüli területével a világ legkisebb szuverén állama, Róma városán belül helyezkedik el.
Melyik afrikai országot nem sikerült tartósan gyarmatosítania egyetlen európai hatalomnak sem?
Etiópia a gyarmatosítás korában megőrizte függetlenségét, bár az olasz csapatok 1936 és 1941 között rövid ideig megszállva tartották.
Melyik ország büszkélkedhet a világ leghosszabb tengerparti határvonalával?
Kanada partvonala a számtalan öböl és sziget miatt a leghosszabbak közé tartozik a Föld országai között.
Melyik a Naprendszer legnagyobb bolygója?
A Jupiter átmérője a Földének több mint tizenegyszerese, és tömege nagyobb, mint a többi bolygóé együttvéve.
Melyik a Föld legkeményebb, természetben előforduló anyaga?
A gyémánt a szén egyik kristályos formája, és a Mohs-féle keménységi skálán a legmagasabb, 10-es értéket éri el.
Melyik évben rendezték meg az első újkori olimpiai játékokat?
Az első modern olimpiát 1896-ban tartották Athénban, Pierre de Coubertin kezdeményezésére.
Melyik évben süllyedt el a Titanic óceánjáró?
A Titanic 1912 áprilisában, első útja során ütközött jéghegybe az Atlanti-óceánon.
Ki írta a 'Bűn és bűnhődés' című regényt?
Fjodor Dosztojevszkij 1866-ban megjelent regénye Raszkolnyikov gyilkosság utáni lelki vívódását mutatja be.
Melyik zenekar adta elő eredetileg a 'Hotel California' című dalt?
Az Eagles 1976-os száma máig az egyik legismertebb klasszikus rockdal, jellegzetes gitárszólójáról is híres.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Bármilyen pontszámot is értél el, egy biztos: a kíváncsiság, ami idáig elhozott, önmagában is egyfajta műveltség. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted simán vinnék a kiváló fokozatot!🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig→