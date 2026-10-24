Rájöttem, hogy a szüleim csak azért maradtak együtt, mert mindketten megcsalták egymást – és kvittek voltak

Gyerekként azt hittem, a szüleim házassága a stabilitás mintapéldája – harminc évig voltak együtt, sosem hallottam őket üvölteni egymással. Aztán egy véletlen elszólás mindent megváltoztatott.

Harminc évig voltak együtt, sosem hallottam őket üvölteni egymással, együtt ünnepeltük a karácsonyokat, együtt nyaraltunk minden nyáron. Aztán egy családi vacsora után, amikor apám kicsit többet ivott a kelleténél, elszólta magát, és onnantól kezdve egészen máshogy látom az egészet.

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Az este, ami mindent megváltoztatott

A nagynénémmel beszélgettek a konyhában, azt hitték, senki nem hallja őket. Apám arról panaszkodott, milyen nehéz volt megbocsátania anyámnak „azt a dolgot a kilencvenes évek végén”, mire a nagynéném csak annyit mondott, hogy legalább ő is elkövette a magáét, úgyhogy kvittek voltak.

Ott álltam az ajtó másik felén, kezemben egy üres tálcával, és nem mertem se előre, se hátra lépni, nehogy meghalljanak. Aznap este nem mertem senkit sem kérdőre vonni, de a hetekben, amik ezután következtek, apránként összeraktam a történetet. Olvass még a témában „Ő rákiabál a gyerekre, én nem” – A férjednek joga van másképp bánni a gyerekkel, mint ahogy te neveled őket „Csak uralkodni akart rajtam” – Bizonyos férfiak nem szerelemre vágynak, hanem érzelmi kontrollra A lakásod legőszintébb pontja: a lim-lom fiók, amit tuti te is szégyellsz Ezt hozza 2026. október 13. a numerológia szerint: gondoskodás és szeretet

Anyám a kilencvenes évek végén, amikor apám sokat volt külföldön munkával, kapcsolatba került valakivel a szomszédságból. Apám pedig, ahogy kiderült, néhány évvel később, egy üzleti út alkalmával lépett félre. Egyikük sem tudott a másikéról közvetlenül, legalábbis eleinte, aztán valahogy mindketten rájöttek, és ahelyett hogy ez szétverte volna a családot, valamiért pont ez tartotta össze őket.

Elkezdtem visszaemlékezni azokra az évekre is, amikor mindez történhetett, és furcsa módon pont azokra az időszakokra emlékszem a legboldogabb családi képekként. Akkoriban jártunk együtt a legtöbbet nyaralni, akkor vették meg a nyaralót is, mintha mindketten valami pluszt akartak volna adni a családnak, hogy kompenzálják, amit egymástól elvettek.

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