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Erre a betegségre vagy a leghajlamosabb ősszel a csillagjegyed alapján
Unsplash

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Erre a betegségre vagy a leghajlamosabb ősszel a csillagjegyed alapján

Váradi Petra
Írta 2026.10.24.
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Az első hidegebb reggelek, a rövidebb nappalok és a hirtelen hőingás minden szervezetet próbára tesznek, de nem mindegy, kinél hol jelentkezik először a gyengeség.

Az asztrológia szerint a csillagjegyed nemcsak a jellemedről árul el sokat, hanem arról is, melyik testtájad vagy szervrendszered viseli meg leginkább az évszakváltást. Nézzük végig, nálad mire érdemes ősszel különösen figyelni.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg

Kos

A Kos jegyűek testileg a fejhez és a halántéktájhoz kötődnek, és ősszel, a megnövekedett munkatempó és a fényviszonyok változása miatt gyakrabban jelentkezhet náluk feszültségfejfájás. A türelmetlenségük miatt hajlamosak tovább dolgozni fáradtan is, pedig egy korábbi lefekvés sokat segítene.

Bika

A Bika jegyhez hagyományosan a torok és a nyak tartozik, így nem meglepő, hogy ősszel könnyebben jelentkezik náluk torokkaparás vagy rekedtség. A kényelemszerető Bikák hajlamosak a hirtelen hőmérséklet-változást alulbecsülni, és kabát nélkül kiszaladni a hűvösbe.

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