Erre a betegségre vagy a leghajlamosabb ősszel a csillagjegyed alapján

Az asztrológia szerint a csillagjegyed nemcsak a jellemedről árul el sokat, hanem arról is, melyik testtájad vagy szervrendszered viseli meg leginkább az évszakváltást. Nézzük végig, nálad mire érdemes ősszel különösen figyelni.
Kos
A Kos jegyűek testileg a fejhez és a halántéktájhoz kötődnek, és ősszel, a megnövekedett munkatempó és a fényviszonyok változása miatt gyakrabban jelentkezhet náluk feszültségfejfájás. A türelmetlenségük miatt hajlamosak tovább dolgozni fáradtan is, pedig egy korábbi lefekvés sokat segítene.
Bika
A Bika jegyhez hagyományosan a torok és a nyak tartozik, így nem meglepő, hogy ősszel könnyebben jelentkezik náluk torokkaparás vagy rekedtség. A kényelemszerető Bikák hajlamosak a hirtelen hőmérséklet-változást alulbecsülni, és kabát nélkül kiszaladni a hűvösbe.
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