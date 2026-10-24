Erre a betegségre vagy a leghajlamosabb ősszel a csillagjegyed alapján

Az első hidegebb reggelek, a rövidebb nappalok és a hirtelen hőingás minden szervezetet próbára tesznek, de nem mindegy, kinél hol jelentkezik először a gyengeség.

Az asztrológia szerint a csillagjegyed nemcsak a jellemedről árul el sokat, hanem arról is, melyik testtájad vagy szervrendszered viseli meg leginkább az évszakváltást. Nézzük végig, nálad mire érdemes ősszel különösen figyelni.

A 3 csillagjegy, aki a legnagyobb eséllyel gazdagodik meg A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

A Kos jegyűek testileg a fejhez és a halántéktájhoz kötődnek, és ősszel, a megnövekedett munkatempó és a fényviszonyok változása miatt gyakrabban jelentkezhet náluk feszültségfejfájás. A türelmetlenségük miatt hajlamosak tovább dolgozni fáradtan is, pedig egy korábbi lefekvés sokat segítene.

Bika

A Bika jegyhez hagyományosan a torok és a nyak tartozik, így nem meglepő, hogy ősszel könnyebben jelentkezik náluk torokkaparás vagy rekedtség. A kényelemszerető Bikák hajlamosak a hirtelen hőmérséklet-változást alulbecsülni, és kabát nélkül kiszaladni a hűvösbe. Olvass még a témában Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék 3 rossz tulajdonság, amit el tudok nézni egy férfinek – és 3, amit nem „A nőknél bűntudat és sírás, a férfiaknál düh és alkoholizmus” – Hogyan mutatkozik meg a depresszió a két nemnél Anyáink idejében nem volt pumpkin spice latte, mégis érezni lehetett az őszt – mégis mi változott?

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