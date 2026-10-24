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Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat
Pixabay

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Dohos szag jön a szekrényből? Ez az egyszerű trükk hónapokig frissen tartja a ruhákat

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.24.
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Dohos szag lengi be a ruhásszekrényt? Mutatunk egy egyszerű trükköt, amellyel hosszabb ideig frissen tarthatod a ruháidat.

Hiába mosod ki rendszeresen a ruháidat, a szekrényben tárolva mégis dohos szagot kaphatnak? A kellemetlen szag hátterében többek között a nedvesség és a rossz szellőzés állhat, de egy egyszerű házi praktikával sokat tehetsz azért, hogy a ruháid hosszabb ideig frissek maradjanak.

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Miért szagosodik meg a szekrény

A dohos szag hátterében szinte mindig a zárt, állott levegő és a benne megrekedő nedvesség áll. A szekrények jellemzően nem légmentesek, de nem is szellőznek rendesen, így a párás levegő bent marad, a fa pedig hajlamos magába szívni ezt a nedvességet. Ehhez társul a textil szálak között megülő izzadtság- és parfümmaradvány, ami idővel átalakul, és egy nehezen azonosítható, kellemetlen alapszagot hagy maga után.

A probléma különösen gyakori a külső falra épített, hidegebb szekrényeknél, illetve azokban az otthonokban, ahol a lakás eleve párás, mondjuk a fürdőszoba közelsége vagy a rossz szellőzés miatt.

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