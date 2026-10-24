5+1 furcsa dolog, amit a boldogtalan emberek csinálnak – ugye te nem?!

Van, aki panaszkodik, van, aki bezárkózik, és van, aki pont az ellenkezőjét csinálja: mosolyog, szervez, tele van programmal, mégis valami nem stimmel rajta.

A boldogtalanság ritkán mutatja magát egyenesen. Inkább apró, furcsa szokásokban bújik meg, amiket az érintett maga sem köt össze azzal, hogy valójában rosszul érzi magát. Pszichológusok régóta megfigyelik, hogy bizonyos viselkedésminták szinte mindig együtt járnak a belső elégedetlenséggel, még akkor is, ha kívülről nézve teljesen ártalmatlannak tűnnek.

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1. Megállás nélkül tervezik a jövőt

A boldogtalan emberek gyakran menekülnek a jelenből a jövőbe. Folyton azt tervezik, mi lesz, ha megkapják az áhított állást, elköltöznek, lefogynak vagy megtalálják a megfelelő párt.

A jövőbe menekülés kényelmes, mert nem kell szembenézni azzal, ami most van.

A baj csak az, hogy amikor a várva várt jövő megérkezik, már megint a következő mérföldkövet kezdik tervezni, a jelen öröme pedig sosem érkezik meg. Olvass még a témában „10 évig kerestem, és három országgal arrébb megtaláltam az anyámat” – Örökbefogadottak mesélnek róla, hogyan találták meg a rokonaikat Nem akarok olyan ember lenni, akit mindenki kedvel – és nem is tudnék Nyílt levél a férjeknek, akik szerint a feleségük „unalmas” lett, mióta anya A horkolás miatt kezdtünk külön aludni, aztán észre sem vettük, hogy elidegenedtünk egymástól

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