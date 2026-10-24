5+1 furcsa dolog, amit a boldogtalan emberek csinálnak – ugye te nem?!

A boldogtalanság ritkán mutatja magát egyenesen. Inkább apró, furcsa szokásokban bújik meg, amiket az érintett maga sem köt össze azzal, hogy valójában rosszul érzi magát. Pszichológusok régóta megfigyelik, hogy bizonyos viselkedésminták szinte mindig együtt járnak a belső elégedetlenséggel, még akkor is, ha kívülről nézve teljesen ártalmatlannak tűnnek.
1. Megállás nélkül tervezik a jövőt
A boldogtalan emberek gyakran menekülnek a jelenből a jövőbe. Folyton azt tervezik, mi lesz, ha megkapják az áhított állást, elköltöznek, lefogynak vagy megtalálják a megfelelő párt.
A baj csak az, hogy amikor a várva várt jövő megérkezik, már megint a következő mérföldkövet kezdik tervezni, a jelen öröme pedig sosem érkezik meg.
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