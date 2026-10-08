Véletlenül vettem észre, hogy a párom albérletet keres – fogalmam sem volt, mire készül

A kanapén ültünk este, amikor véletlenül felnéztem, és megláttam a laptopján, hogy albérletet keres. Addig semmit nem tudtam arról, hogy el akar költözni, ráadásul a keresésnél az szerepelt, hogy egyedülálló, egy szobás lakást keres. Akkor még nem tudtam, mit jelent ez az egész, csak azt éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben.
A jelek, amiket akkor még nem vettem észre
Négy éve voltunk együtt, ebből kettőt egy lakásban laktunk, egy körúti, magasföldszinti garzonban, aminek a fürdőszobájában sosem lehetett rendesen becsukni az ajtót, de mi ezen mindig csak nevettünk. Azt hittem, ismerem az életét annyira, hogy tudjak róla, ha valami nagy változás készül. Azt hittem, ha albérletet keres, azt velem beszéli meg, nem egyedül, este tízkor, miközben én a szomszéd párnán ülök.
Amikor megkérdeztem, mit néz, azt mondta, csak úgy, kíváncsiságból, egy kollégájának keres lakást. Elhittem, mert miért ne hittem volna el. De onnantól kezdtem visszaemlékezni apró dolgokra, amiket addig nem tulajdonítottam jelentőségnek. Arra, hogy egyre gyakrabban mondta: ha majd külföldön leszek. Nem azt mondta, hogy ha majd külföldre megyünk. Csak azt, hogy ha majd külföldön leszek, mintha ez egy már eldöntött, magától értetődő terv lenne, amiben egyszerűen nem szerepeltem.
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Arra is emlékeztem, hogy a húga esküvőjén, amikor valaki megkérdezte, hol képzeli el magát öt év múlva, ő azt válaszolta, valószínűleg külföldön, mert szereti a szabadságot. Ott ültem mellette az asztalnál, a kezemben egy pohár pezsgővel, és nevettem, mert azt hittem, csak viccel, hiszen mi ketten mindig azt terveztük, hogy egyszer majd Bécsbe költözünk, együtt.
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