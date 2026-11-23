Ha ősztől tavaszig folyamatosan feszül az arcod, a sminked délutánra apró pikkelyekben válik le a járomcsontodról, vagy a kezed bőre úgy repedezik ki, mint a kiszáradt agyag, akkor a bőrödnek valószínűleg több törődésre van szüksége. A hideg levegő, a szél és a fűtött helyiségek egyaránt megviselhetik a bőr természetes védőrétegét. A megfelelő téli rutinnal azonban csökkentheted a kellemetlen feszülést, mérsékelheted a hámlást, és segíthetsz megőrizni a bőr nedvességtartalmát.
Miért szárad ki jobban a bőr télen?
A bőr külső védőrétege, a szaruréteg és az azt körülvevő lipidek együtt gondoskodnak arról, hogy a nedvesség ne távozzon túl gyorsan, a külső irritáló anyagok pedig ne jussanak könnyen a bőrbe. Télen ezt a védelmet több tényező is gyengítheti: a hideg, a szeles idő, a fűtés miatt szárazabb beltéri levegő, valamint a túl forró vízzel történő tisztálkodás.
Az életkor előrehaladtával csökkenhet a faggyútermelés, ami szintén hozzájárulhat a bőr szárazabbá válásához. Emiatt sokan azt tapasztalják, hogy az idő múlásával már nem ugyanazok az arcápolók válnak be, mint korábban.
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