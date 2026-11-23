Úgy hozzászoktunk a mérgező kapcsolatokhoz, hogy már furcsa, ha találunk egy normális férfit. De vajon miért gyanakszunk, amikor valaki valóban jól bánik velünk?

Úgy hozzászoktunk a mérgező kapcsolatokhoz, hogy már furcsa, ha találunk egy normális férfit…

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No drama

A kommunikációja volt az, amivel először nem tudtam mit kezdeni. Minden üzenetemre azonnal válaszolt, nem tünedezett el, és ha nem volt elérhető egy ideig munka miatt, akkor azt előre jelezte. Olyan szokatlan volt ez a sok játszmázó férfi után, hogy ahelyett, hogy örültem volna, inkább gyanakodtam.

Ahhoz voltam szokva ugyanis, hogy végigcsetelünk két napot, aztán az illető eltűnik mint szürke szamár a ködben, aztán megint előkerül, mintha mi sem történt volna. Vagy épp a beszélgetés közepén szívódott fel a pasi, én meg agyaltam, hogy most infarktust kapott, elütötte a villamos, elvitték az ufók vagy csak akkora tuskó, hogy egyik percről a másikra kiszállt a diskurzusból anélkül, hogy elköszönt volna. (Mindig az utóbbi történt.) Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 20. a numerológia szerint: kalandvágy és spontaneitás „A nő megkönnyebbül, új életet kezd” – Ezért nem bánják meg a nők a válást, a terapeuták szerint „Mérleget és fogyókúrás könyvet vett” – Vérlázítóan sértő karácsonyi ajándékok „Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről

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