Percek alatt szétfolyik a habosra vert tejszín, mire a tortára kerülne, vagy éppen apró, vajszerű szemcsékké esik szét a habverő alatt. Sokan ilyenkor a hűtőre vagy a tejszín minőségére gyanakodnak, pedig a probléma gyakran a felverés módjában keresendő. A megfelelő sebesség, a fokozatos sűrítés és a megfelelő pillanatban történő leállítás legalább annyira fontos, mint az alapanyag hőmérséklete.
A hideg fontos, de nem ez az egyetlen szabály
A tejszínhab készítéséhez valóban hideg tejszínre van szükség. A magas zsírtartalmú habtejszín hidegen könnyebben felverhető, mert a tejzsír megfelelő állapotban segíti a levegőbuborékok stabilizálását. Érdemes a keverőtálat és a habverő fejeket is előhűteni, különösen akkor, ha meleg van a konyhában.
A hőmérséklet azonban önmagában nem garantálja a tökéletes eredményt. Ha túl sokáig dolgozik a habverő, a tejszín akkor is szemcséssé válhat, ha közvetlenül a hűtőből vetted ki. A túlverés hatására a tejzsír összecsomósodik, a hab pedig fokozatosan vajszerű állagot vesz fel.
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