Három hétig dolgoztam egy új kampány előkészítésén, ezért különösen vártam a hétfői vezetői értekezletet. A kolléganőmmel, Nikivel felosztottuk egymás között a feladatokat: én készítettem a piackutatást és az alapötletet, ő pedig a kampány részleteit dolgozta ki. A prezentációt közösen állítottuk össze, és abban is megegyeztünk, hogy mindketten bemutatjuk a saját részünket. Ehhez képest a tárgyalóban ülve azt kellett végignéznem, ahogy Niki a sajátjaként adja elő az egész munkánkat.
Amikor a kolléganőm úgy tett, mintha minden az ő ötlete lenne
A megbeszélésen a cégvezető és több osztályvezető is részt vett. Niki kezdte a prezentációt, és már az első percekben feltűnt, hogy valami nincs rendben. Nemcsak a saját kampánytervéről beszélt, hanem az általam készített piaci elemzést is úgy mutatta be, mintha egyedül dolgozott volna rajta. A konkurencia árazásáról, a célcsoport szokásairól és a javasolt kommunikációs irányról is úgy beszélt, hogy egyetlen egyszer sem említette meg a nevemet.
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