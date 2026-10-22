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4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak
Unsplash

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4 csillagjegy, akik elképesztő belső tartással bírnak

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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A valódi erő nem mindig látványos. Fedezd fel, mely csillagjegyekre jellemző a kitartás, a lelki ellenálló képesség és az újrakezdés képessége!

Vannak emberek, akiket hiába sodor az élet nehéz helyzetekbe, valahogy mindig képesek talpra állni. Nem feltétlenül hangosak, és nem is akarják mindenkinek bizonygatni az erejüket, egyszerűen van bennük valami rendíthetetlen, ami átsegíti őket a legkeményebb időszakokon is. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen erős belső tartással rendelkezhet.

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Bika – Akit nem könnyű eltéríteni az útjáról

A Bika ereje a nyugalmában, a türelmében és a rendíthetetlen értékrendjében rejlik. Nem feltétlenül keresi a konfliktusokat, de ha az élet nehéz helyzet elé állítja, ritkán hoz elhamarkodott döntéseket, és nem mond le könnyen arról, ami igazán fontos neki. Még akkor is képes megőrizni a stabilitását, amikor körülötte minden bizonytalanná válik, mert ösztönösen keresi azokat a kapaszkodókat, amelyekre építhet. A Bika belső tartása abban mutatkozik meg, hogy a külső nyomás ellenére is hű marad önmagához, és nem hagyja, hogy mások könnyen kibillentsék az egyensúlyából.

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