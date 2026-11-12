november 12. Jónás, Renátó napja Ma: 9°C Holnap: 10°C 🌧️
november 12. Jónás, Renátó napja Ma: 9°C Holnap: 10°C 🌧️
Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász legsötétebb arcai, amikről társadalmi szinten sem beszélünk
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász...

Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász legsötétebb arcai, amikről társadalmi szinten sem beszélünk

Szabó Erzsébet
Írta 2026.11.12.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

A Mindenszentek és a Halottak Napja után sokan nem felhőtlen örömmel, hanem a hiány égető felerősödésével fordulnak az év vége felé. A gyász sokkal több arcát ismerjük, mint amit bevallunk egymásnak – és ideje végre ezekről is nyíltan beszélni.

Ahogy magunk mögött tudjuk a Mindenszenteket és a Halottak Napját, és lassan az év végére, a karácsonyi ünnepekre fordulunk, sokan nem a felhőtlen örömöt, hanem a hiány égető felerősödését élik meg.

Csendes bélgyulladás: 7 testi jel, amit érdemes komolyan venni

Az október számomra is egy különösen nehéz hónap, mert szinte az összes közeli hozzátartozómat – más-más évben, de ebben az időszakban – veszítettem el, és sajnos az idei évben ez a „lista” újra bővült. Az évfordulók egyébként is nehezek, de amikor újra feltépik a sebeimet, akkor akarva-akaratlanul is szembesülök azzal, hogy a veszteség milyen mély és sokrétű folyamat.

A társadalmunk sajnos teljesen tabusította mind a halált, mind a gyászt, ami miatt szinte idegenként tekintünk a saját legbensőbb megéléseinkre is. Amikor nemrégiben elment egy családtagom, többen is megkérdezték tőlem, hogy a tízéves lányomat is tényleg elviszem-e a temetésre, felajánlva, hogy addig vigyáznak rá. Bár ez kétségkívül kedves gesztus volt, engem mégis mélyen megérintett, hiszen egy gyermeknek is ugyanúgy szüksége van a lezárásra, elvégre ő is a szerettét veszítette el. Egy polgári búcsúztatón semmi olyat nem fog látni, ami ne lenne az elmúlás teljesen természetes része.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🌌KisokosÁlomfejtésálmoskönyv A-tól Z-ig
Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

4 csillagjegy, aki nyár végére elengedi a fájdalmas múltat

Ezeket olvassák most

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese

Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese

5 csillagjegy, aki az idei év végéig lezárhat egy 7 éves spirituális és mentális ciklust

5 csillagjegy, aki az idei év végéig lezárhat egy 7 éves spirituális és mentális ciklust

„Kezd úgy kinézni, mintha az anyám lenne” – Férfiak vallomásai, akik idősebb nőt vettek feleségül

„Kezd úgy kinézni, mintha az anyám lenne” – Férfiak vallomásai, akik idősebb nőt vettek feleségül

5+1 dolog, amit a férfiak csak akkor tesznek, ha komolyan gondolják a kapcsolatot

5+1 dolog, amit a férfiak csak akkor tesznek, ha komolyan gondolják a kapcsolatot

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban

Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.