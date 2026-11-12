Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász legsötétebb arcai, amikről társadalmi szinten sem beszélünk

A Mindenszentek és a Halottak Napja után sokan nem felhőtlen örömmel, hanem a hiány égető felerősödésével fordulnak az év vége felé. A gyász sokkal több arcát ismerjük, mint amit bevallunk egymásnak – és ideje végre ezekről is nyíltan beszélni.

Ahogy magunk mögött tudjuk a Mindenszenteket és a Halottak Napját, és lassan az év végére, a karácsonyi ünnepekre fordulunk, sokan nem a felhőtlen örömöt, hanem a hiány égető felerősödését élik meg.

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Az október számomra is egy különösen nehéz hónap, mert szinte az összes közeli hozzátartozómat – más-más évben, de ebben az időszakban – veszítettem el, és sajnos az idei évben ez a „lista” újra bővült. Az évfordulók egyébként is nehezek, de amikor újra feltépik a sebeimet, akkor akarva-akaratlanul is szembesülök azzal, hogy a veszteség milyen mély és sokrétű folyamat.

A társadalmunk sajnos teljesen tabusította mind a halált, mind a gyászt, ami miatt szinte idegenként tekintünk a saját legbensőbb megéléseinkre is. Amikor nemrégiben elment egy családtagom, többen is megkérdezték tőlem, hogy a tízéves lányomat is tényleg elviszem-e a temetésre, felajánlva, hogy addig vigyáznak rá. Bár ez kétségkívül kedves gesztus volt, engem mégis mélyen megérintett, hiszen egy gyermeknek is ugyanúgy szüksége van a lezárásra, elvégre ő is a szerettét veszítette el. Egy polgári búcsúztatón semmi olyat nem fog látni, ami ne lenne az elmúlás teljesen természetes része. Olvass még a témában A gyereknevelésben néha az a legnehezebb, hogy felülírjuk, amit mi tanultunk Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról Ez az 5 leggyakoribb ok, amiért elveszítik varázsukat a hosszú távú kapcsolatok Titkos viszony vagy mindent elsöprő románc? Ezt tartogatja a Skorpió hava a szerelmi életedben

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