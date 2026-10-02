Miért tör rád ősszel a szorongás, amikor azt hitted, már feldolgoztad? Az évforduló-effektus évekkel később is kísérthet

A hűvösödő reggelek, a megváltozó fények és a sárguló levelek a várva várt bekuckózás kezdetét jelentik – ám sokunkban egészen más húrokat pendít meg ez az időszak. Az évfordulós hatás egy teljesen természetes pszichológiai jelenség, amely évekkel később is váratlanul a felszínre törhet.

Az elmúlt hetekben előfordult, hogy látszólag minden ok nélkül szorongással, nehéz mellkassal vagy a pihentető alvás ellenére is kimerültséggel ébredtem – miközben szentül meg voltam győződve róla, hogy nem volt hiába az önmunkám és a múlt nehéz pillanatai már régen elcsendesedtek bennem.

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Az őszi szél a régi sebeket is feltépte

Tisztán emlékszem arra a napra. Bár szólt a kocsiban a rádió, mégis olyan csend telepedett ránk, mint még soha. A halvány reménysugár az utolsó pillanatig ott lebegett felettünk, de én képtelen voltam elnyomni magamban az érzést. Tudtam, hogy ez az utolsó közös utunk.

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Talán pont ezért próbáltam minden pillanatot, minden mozdulatot, illatot mélyen magamba szívni, memorizálni az érintéseket, hogy legyen majd mibe kapaszkodnom, amikor csak a végtelen hiány marad. Az utca elképesztően gyönyörű volt. A két sorba ültetett fák szinte egységesen aranysárgák voltak, de már részben lehullatták lombjukat a földre. Tisztában voltam vele, hogy ez az aranysárga őszi időszak az én életemben örökre más jelentőséget kap. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. szeptember 24. a numerológia szerint: lelki elmélyülés és spiritualitás Ilyen színeket viselnek a gazdagok? Ez a 4+1 árnyalat vonzza a legjobban a pénzt és a sikert Ezt hozza 2026. szeptember 10. a numerológia szerint: harmónia és együttműködés 6 teljesen átlagos mondat, ami mélyen megérinti azt, aki magányosan nőtt fel – szakértők szerint

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