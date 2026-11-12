7 takarítási szokás, amitől valójában csak több dolgod lesz

A rendszeres takarítás elvileg azért van, hogy kevesebb időt és energiát kelljen a házimunkára fordítanod, bizonyos rossz beidegződések azonban éppen az ellenkezőjét eredményezik. Vannak szokások, amelyek elsőre alaposnak és praktikusnak tűnnek, valójában viszont felesleges pluszmunkát teremtenek, vagy még a tisztaságot is megnehezítik. Mutatunk 7 gyakori takarítási hibát, amelyet érdemes elhagynod.
1. Felmosás a porszívó előtt
Sokan előbb felmossák a padlót, majd amikor megszárad, újra végigmennek rajta porszívóval, mert úgy érzik, poros lett. A sorrend a hibás: ha fordítva csinálod, vagyis előbb porszívózol vagy seprűzöl, utána mosol fel, egyszer kell csak hozzáérned a padlóhoz. A helyes sorrend nem apróság, hanem fél óra megspórolt munka hetente.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.