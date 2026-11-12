„Kezd úgy kinézni, mintha az anyám lenne” – Férfiak vallomásai, akik idősebb nőt vettek feleségül

A korkülönbség sokszor nem a házasságkötéskor okoz gondot, hanem csak évekkel később válik igazán érezhetővé. Férfiak vallják be őszintén, milyen valójában idősebb nővel élni hosszú távon.

A fiatalok

Pár éve – ahogy elkezdett klímaxolni – borzasztó féltékeny lett minden nőre, aki fiatalabb nála. Sosem csalnám meg, de elegem van azt hallgatni, hogy „úgyis elhagysz majd egy fiatalabbért!” Ha elhagyom, akkor az nem a kora miatt lesz, hanem emiatt az állandó terror miatt…

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Menőből vérciki

Az első igazi munkahelyemen ismerkedtünk meg és szerelem volt első látásra. Én pályakezdő zöldfülű voltam, ő a pénzügyi osztály vezetője. Én húszéves, ő pedig 37, de nem nézett ki annyinak. Borzasztó szexi volt. Ő maga is, a korkülönbség is és a hatalmi dinamika is, mármint hogy a főnököm volt.

A haverjaim buta lánykákkal szenvedtek, nekem itt volt ez a gyönyörű nő, aki tudta, mit akar, volt egy rendezett élete és nem járt vele semmi kislányos dráma. Őrülten szerelmesek voltunk, a szex fergeteges volt. El kellett vennem feleségül, mert rettegtem, hogy elveszítem. Olvass még a témában „Meg szokott még lepni időnként valamivel?” Ez a 13 kérdés megmutatja, hogy jó-e a férjed „A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi? Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Mérlegekkel Mehetnék múzeumba is, de inkább egy aktív vulkánt mászok meg a nászutamon

Rémálmaim voltak arról, hogy valami sármos, negyvenes üzletember lecsapja a kezemről, ezért a mennyekben voltam, amikor igent mondott. A barátaim sárgultak az irigységtől, az esküvőnk volt életem legboldogabb napja.

Azóta eltelt 18 év és ma már sajnos egyre többször gondolom azt, hogy bolond voltam, hogy ilyen fiatalon házasodtam. Gyakorlatilag nem éltem, nem csajoztam, hanem gyerekfejjel, önként és dalolva beleugrottam egy házasságba egy nővel, aki az anyám is lehetett volna.

A barátaim azóta több kapcsolaton vannak túl – amik közül voltak jók és rosszak – átéltek fájdalmas szakításokat, de mindegyikből tanultak. Nekem erre nem volt lehetőségem, ez a házasság az egyetlen magánéleti tapasztalatom.

A húszéves érettségi találkozóra mindenki hozta a párját és most senkin nem láttam irigységet, amikor megjelentem az 55 éves feleségem oldalán. Azt láttam a szemem sarkából, hogy bámulnak, összesúgnak és sajnálkozva ingatják a fejüket, vagy nevetnek.

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