Ez az őrangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint

A védelem, a szeretet vagy a bölcsesség angyala kíséri az utadat? Születési hónapod elárulja, melyik arkangyalhoz kapcsolódsz.

Vajon melyik angyal vigyáz rád, és milyen égi támogatás kíséri az utadat? Az ezoterikus hagyományok szerint az egyes angyalok más-más energiákat képviselnek: van, aki a védelmet, más a szerelmet, a gyógyulást vagy éppen a bölcsességet jelképezi. A születési hónapod alapján most megtudhatod, melyik arkangyal kapcsolódik hozzád, és milyen üzenetet tartogat számodra.

Melyik arkangyal vigyáz rád a születési hónapod szerint? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Január – Mihály arkangyal: A védelem és a bátorság angyala

Mihály arkangyal a hagyományok szerint az egyik legerősebb égi védelmező, aki segít szembenézni a félelmekkel és legyőzni az akadályokat. Januári születésűként valószínűleg kitartó, céltudatos ember vagy, aki nehéz helyzetekben sem szeret feladni semmit. Mihály energiája arra emlékeztet, hogy mindig van erőd kiállni önmagadért, még akkor is, amikor úgy érzed, egyedül kell megküzdened a problémákkal.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.