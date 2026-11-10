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Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.10.
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Vegyes tudáskvíz egy csipetnyi történelemmel: 10 kérdés, ami megmutatja, mennyire állnád meg a helyed egy egyetemi szemináriumon.

Van az a fajta tudás, amit az iskolapadban szerzünk, aztán van az, ami csak úgy ránk ragad élet közben – egy dokumentumfilmből, egy jó beszélgetésből, egy véletlenül elkapott Jeopardy-adásból. A mai kvízünk mindkettőt megmozgatja, és egy jó adag történelmi csemegét is becsempésztünk a kérdések közé.

Penészes szilikon a zuhanyzóban? Az éjszakai hipós trükk

Lesz szó birodalmakról, amelyek réges-régen eltűntek, de a hatásuk máig érezhető, és persze olyan hétköznapi apróságokról is, amiken simán átsiklunk, pedig tele vannak érdekességgel – a vér színétől a croissant eredetéig.

Nem kell hozzá se diploma, se jó jegyzetelési technika, csak egy kis kíváncsiság és néhány perc szabadidő. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha egy-egy témában bizonytalan vagy, nyugodtan lapozz tovább a következőre.

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Na, kiderítsük, hány pontot vinnél haza egy ilyen kvízórából? Indulhat a teszt!

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Melyik évben szögezte ki Luther Márton a hagyomány szerint 95 tételét a wittenbergi templom kapujára, elindítva ezzel a reformációt?

Helyes! Helytelen!

1517-ben történt az esemény, amely a keresztény egyház megosztottságához és új felekezetek megjelenéséhez vezetett Európában.

Melyik ókori birodalom uralkodója volt Hammurapi, akinek nevéhez az egyik legkorábbi ismert törvénygyűjtemény fűződik?

Helyes! Helytelen!

Hammurapi a Babiloni Birodalmat irányította, törvénykódexe kőoszlopokra vésve maradt fenn, és a 'szemet szemért' elv is innen ered.

Melyik évben omlott le a berlini fal, amely évtizedekig kettéosztotta a német fővárost?

Helyes! Helytelen!

1989-ben, a hidegháború végnapjaiban bontották le a falat, ez az esemény vált a német újraegyesítés egyik jelképévé.

Melyik évben alapították a NATO-t (Észak-atlanti Szerződés Szervezetét)?

Helyes! Helytelen!

A szervezetet 1949-ben hozták létre, eredetileg a szovjet befolyás elleni közös védelem céljával.

Elsősorban melyik elem felelős azért, hogy az emberi vér élénkpiros színű?

Helyes! Helytelen!

A vörösvértestekben lévő hemoglobin vastartalma adja a vér piros színét, amikor oxigénhez kötődik.

Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv, a finnel és az észttel rokonságban?

Helyes! Helytelen!

A magyar az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik, bár a finntől és az észttől is nagyon eltávolodott az évezredek alatt.

Melyik országból indult világhódító útjára a reggae zenei stílus az 1960-as években?

Helyes! Helytelen!

Jamaicából származik a reggae, amely Bob Marley nemzetközi sikerei révén vált az egész világon ismertté.

Hány játékos alkot egy futballcsapatot a pályán egyszerre, a kapussal együtt?

Helyes! Helytelen!

Tizenegy játékos áll a pályán csapatonként: tíz mezőnyjátékos és egy kapus.

Melyik országhoz köthető a croissant elődjének tartott 'kipferl' tésztaféle eredete, bár ma leginkább a franciákhoz kötjük?

Helyes! Helytelen!

A legtöbb gasztrotörténeti leírás szerint a holdsarló alakú tészta Ausztriából, Bécsből indult, és onnan terjedt el Franciaországban.

Melyik emberi szerv felelős elsősorban a vér megszűréséért és a vizelet képzéséért?

Helyes! Helytelen!

A vese szűri ki a vérből a salakanyagokat, és szabályozza a szervezet folyadék- és sóháztartását is.

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre inkább az első sorból figyelnéd az órát

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Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a tudás nem egyszeri vizsga, hanem folyamatos gyűjtögetés. Lapozz vissza néha egy-egy magyarázatért, és legközelebb egészen biztosan magabiztosabban mozogsz majd a kérdések között.
Megállnád a helyed egy átlagos szemináriumon

Jelenet az Üzenetek Isabelle-nek című filmből

Szépen helytálltál: van egy jó alapod, és néhány téma láthatóan közelebb áll hozzád, mint a többi. Egy kis finomhangolással simán ott lehetnél a legjobbak között – próbáld ki legközelebb is!
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Lenyűgöző teljesítmény: úgy tűnik, a tudásod szélesen, de alaposan is megalapozott. Ha legközelebb valaki kvízpartira hív, nyugodtan vállald a csapatkapitányságot – nálad jobb kezekben nem is lehetne a győzelem.

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