Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Van az a fajta tudás, amit az iskolapadban szerzünk, aztán van az, ami csak úgy ránk ragad élet közben – egy dokumentumfilmből, egy jó beszélgetésből, egy véletlenül elkapott Jeopardy-adásból. A mai kvízünk mindkettőt megmozgatja, és egy jó adag történelmi csemegét is becsempésztünk a kérdések közé.
Lesz szó birodalmakról, amelyek réges-régen eltűntek, de a hatásuk máig érezhető, és persze olyan hétköznapi apróságokról is, amiken simán átsiklunk, pedig tele vannak érdekességgel – a vér színétől a croissant eredetéig.
Nem kell hozzá se diploma, se jó jegyzetelési technika, csak egy kis kíváncsiság és néhány perc szabadidő. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha egy-egy témában bizonytalan vagy, nyugodtan lapozz tovább a következőre.
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Melyik évben szögezte ki Luther Márton a hagyomány szerint 95 tételét a wittenbergi templom kapujára, elindítva ezzel a reformációt?
1517-ben történt az esemény, amely a keresztény egyház megosztottságához és új felekezetek megjelenéséhez vezetett Európában.
Melyik ókori birodalom uralkodója volt Hammurapi, akinek nevéhez az egyik legkorábbi ismert törvénygyűjtemény fűződik?
Hammurapi a Babiloni Birodalmat irányította, törvénykódexe kőoszlopokra vésve maradt fenn, és a 'szemet szemért' elv is innen ered.
Melyik évben omlott le a berlini fal, amely évtizedekig kettéosztotta a német fővárost?
1989-ben, a hidegháború végnapjaiban bontották le a falat, ez az esemény vált a német újraegyesítés egyik jelképévé.
Melyik évben alapították a NATO-t (Észak-atlanti Szerződés Szervezetét)?
A szervezetet 1949-ben hozták létre, eredetileg a szovjet befolyás elleni közös védelem céljával.
Elsősorban melyik elem felelős azért, hogy az emberi vér élénkpiros színű?
A vörösvértestekben lévő hemoglobin vastartalma adja a vér piros színét, amikor oxigénhez kötődik.
Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv, a finnel és az észttel rokonságban?
A magyar az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik, bár a finntől és az észttől is nagyon eltávolodott az évezredek alatt.
Melyik országból indult világhódító útjára a reggae zenei stílus az 1960-as években?
Jamaicából származik a reggae, amely Bob Marley nemzetközi sikerei révén vált az egész világon ismertté.
Hány játékos alkot egy futballcsapatot a pályán egyszerre, a kapussal együtt?
Tizenegy játékos áll a pályán csapatonként: tíz mezőnyjátékos és egy kapus.
Melyik országhoz köthető a croissant elődjének tartott 'kipferl' tésztaféle eredete, bár ma leginkább a franciákhoz kötjük?
A legtöbb gasztrotörténeti leírás szerint a holdsarló alakú tészta Ausztriából, Bécsből indult, és onnan terjedt el Franciaországban.
Melyik emberi szerv felelős elsősorban a vér megszűréséért és a vizelet képzéséért?
A vese szűri ki a vérből a salakanyagokat, és szabályozza a szervezet folyadék- és sóháztartását is.
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