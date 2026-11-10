Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Vegyes tudáskvíz egy csipetnyi történelemmel: 10 kérdés, ami megmutatja, mennyire állnád meg a helyed egy egyetemi szemináriumon.

Van az a fajta tudás, amit az iskolapadban szerzünk, aztán van az, ami csak úgy ránk ragad élet közben – egy dokumentumfilmből, egy jó beszélgetésből, egy véletlenül elkapott Jeopardy-adásból. A mai kvízünk mindkettőt megmozgatja, és egy jó adag történelmi csemegét is becsempésztünk a kérdések közé.

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Lesz szó birodalmakról, amelyek réges-régen eltűntek, de a hatásuk máig érezhető, és persze olyan hétköznapi apróságokról is, amiken simán átsiklunk, pedig tele vannak érdekességgel – a vér színétől a croissant eredetéig.

Nem kell hozzá se diploma, se jó jegyzetelési technika, csak egy kis kíváncsiság és néhány perc szabadidő. A kérdések egymástól függetlenek, úgyhogy ha egy-egy témában bizonytalan vagy, nyugodtan lapozz tovább a következőre. Olvass még a témában Felveszed a versenyt egy kulturális magazin főszerkesztőjével? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy múzeumpedagógus? Teszteld a tudásodat! „Ha ezt csinálod az asztalnál, garantáltan utálni fogunk” – Pincérek vallanak a legidegesítőbb vendégekről A 3 kedvenc nyári kiruccanásom, ami egyetlen forintba sem kerül – mégis feltölt

Na, kiderítsük, hány pontot vinnél haza egy ilyen kvízórából? Indulhat a teszt!

0% Melyik évben szögezte ki Luther Márton a hagyomány szerint 95 tételét a wittenbergi templom kapujára, elindítva ezzel a reformációt? 1517 1492 1555 Helyes! Helytelen! 1517-ben történt az esemény, amely a keresztény egyház megosztottságához és új felekezetek megjelenéséhez vezetett Európában. Tovább >> Melyik ókori birodalom uralkodója volt Hammurapi, akinek nevéhez az egyik legkorábbi ismert törvénygyűjtemény fűződik? Perzsa Birodalom Asszír Birodalom Babiloni Birodalom Helyes! Helytelen! Hammurapi a Babiloni Birodalmat irányította, törvénykódexe kőoszlopokra vésve maradt fenn, és a 'szemet szemért' elv is innen ered. Tovább >> Melyik évben omlott le a berlini fal, amely évtizedekig kettéosztotta a német fővárost? 1989 1991 1985 Helyes! Helytelen! 1989-ben, a hidegháború végnapjaiban bontották le a falat, ez az esemény vált a német újraegyesítés egyik jelképévé. Tovább >> Melyik évben alapították a NATO-t (Észak-atlanti Szerződés Szervezetét)? 1949 1955 1961 Helyes! Helytelen! A szervezetet 1949-ben hozták létre, eredetileg a szovjet befolyás elleni közös védelem céljával. Tovább >> Elsősorban melyik elem felelős azért, hogy az emberi vér élénkpiros színű? Vas Réz Cink Helyes! Helytelen! A vörösvértestekben lévő hemoglobin vastartalma adja a vér piros színét, amikor oxigénhez kötődik. Tovább >> Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv, a finnel és az észttel rokonságban? Indoeurópai Uráli Altaji Helyes! Helytelen! A magyar az uráli nyelvcsalád finnugor ágába tartozik, bár a finntől és az észttől is nagyon eltávolodott az évezredek alatt. Tovább >> Melyik országból indult világhódító útjára a reggae zenei stílus az 1960-as években? Brazília Kuba Jamaica Helyes! Helytelen! Jamaicából származik a reggae, amely Bob Marley nemzetközi sikerei révén vált az egész világon ismertté. Tovább >> Hány játékos alkot egy futballcsapatot a pályán egyszerre, a kapussal együtt? 9 11 7 Helyes! Helytelen! Tizenegy játékos áll a pályán csapatonként: tíz mezőnyjátékos és egy kapus. Tovább >> Melyik országhoz köthető a croissant elődjének tartott 'kipferl' tésztaféle eredete, bár ma leginkább a franciákhoz kötjük? Ausztria Franciaország Belgium Helyes! Helytelen! A legtöbb gasztrotörténeti leírás szerint a holdsarló alakú tészta Ausztriából, Bécsből indult, és onnan terjedt el Franciaországban. Tovább >> Melyik emberi szerv felelős elsősorban a vér megszűréséért és a vizelet képzéséért? Vese Máj Lép Helyes! Helytelen! A vese szűri ki a vérből a salakanyagokat, és szabályozza a szervezet folyadék- és sóháztartását is. Tovább >> Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat! Egyelőre inkább az első sorból figyelnéd az órát Nem baj, ha most néhány kérdés meglepett – a tudás nem egyszeri vizsga, hanem folyamatos gyűjtögetés. Lapozz vissza néha egy-egy magyarázatért, és legközelebb egészen biztosan magabiztosabban mozogsz majd a kérdések között. Megállnád a helyed egy átlagos szemináriumon Szépen helytálltál: van egy jó alapod, és néhány téma láthatóan közelebb áll hozzád, mint a többi. Egy kis finomhangolással simán ott lehetnél a legjobbak között – próbáld ki legközelebb is! Akár te is tarthatnál egy előadást Lenyűgöző teljesítmény: úgy tűnik, a tudásod szélesen, de alaposan is megalapozott. Ha legközelebb valaki kvízpartira hív, nyugodtan vállald a csapatkapitányságot – nálad jobb kezekben nem is lehetne a győzelem. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy sikerült, egy biztos: a tudás sosem vész kárba, legfeljebb a következő kvízig pihen egy kicsit. Gyere vissza holnap is, hátha pont a te kedvenc témád kerül terítékre!

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