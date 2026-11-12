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5 csillagjegy, akinek most számot kell vetnie a múltjával
Unsplash

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5 csillagjegy, akinek most számot kell vetnie a múltjával

Farkas Izabella
Írta 2026.11.12.
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Régi döntések, lezáratlan konfliktusok és visszatérő élethelyzetek: öt csillagjegy számára most eljött a karmikus számvetés ideje.

Vannak döntések, amelyek következményei csak évekkel később érnek utol bennünket, és olyan lezáratlan helyzetek, amelyek előbb-utóbb ismét felszínre kerülnek. Az asztrológia szerint öt csillagjegy számára most különösen erős lehet ez az időszak: régi konfliktusokkal, elrontott kapcsolatokkal és korábbi döntéseik következményeivel kell szembenézniük.

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1. Kos

A Kos szülöttei híresek arról, hogy döntenek, aztán rohannak tovább, vissza se néznek. Most viszont pont azok a régi, elhamarkodott lépések kopogtatnak be újra, amelyeket annak idején gondolkodás nélkül meghoztak. Lehet ez egy munkahelyi konfliktus, amit félbehagytak, vagy egy barátság, amit egy indulatos mondat miatt engedtek elsorvadni. A visszatérő helyzetek most arra kényszerítik őket, hogy végre lezárjanak valamit, amit korábban csak otthagytak. A jó hír, hogy a Kos energiája most is megvan ahhoz, hogy ne csak eltűrje ezt, hanem rendesen helyre is tegye.

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