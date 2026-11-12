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november 12. Jónás, Renátó napja Ma: 9°C Holnap: 10°C 🌧️
Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese
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Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese

Farkas Izabella
Írta 2026.11.12.
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November 22-én a Nap kilép a Skorpió mélyvizéből, és belép a Nyilasba, ezzel a figyelem a befelé fordulásról a kifelé fordulás, a tervezés és a bővülés felé terelődik.

Ez az átállás nem mindenkinél hoz egyforma hullámokat: van, aki alig érzi, és van négy jegy, amelyiknél szinte azonnal látszik a különbség a hangulatban, a döntésekben és a napi energiaszintben.

4 csillagjegy, akit szinte lehetetlen átverni

Nézzük, kik profitálhatnak a legtöbbet ebből az időszakból, és mit érdemes kezdeni ezzel az energiával a hétköznapokban.

Nyilas: hazaérkezés önmagához

A Nap belépése a saját jegyedbe olyan, mintha hirtelen jobban hallanád a saját hangodat a sok háttérzaj között. Ez az az időszak, amikor könnyebben mondod ki a megbeszélésen, hogy szerinted más irányba kellene menni a projekttel, vagy amikor végre lefoglalod azt az utat, amiről hetek óta csak beszélgettetek a partnereddel, de sosem jutottatok el a foglalásig.

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A magabiztosság nem hirtelen, látványos formában tér vissza, inkább apró döntésekben mutatkozik meg: nemet mondasz egy olyan meghívásra, ami eddig is terhes volt, vagy felvállalod, hogy másképp látod a dolgokat, mint a családod.

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