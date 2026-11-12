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A November Theory szerint ebben a hónapban az emberek vagy összeköltöznek, vagy szakítanak – és mi lesz a többiekkel?
Unsplash

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A November Theory szerint ebben a hónapban az emberek vagy összeköltöznek, vagy szakítanak – és mi lesz a többiekkel?

Schuster Borka
Írta 2026.11.12.
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Novemberben vagy szintet lép a kapcsolatod, vagy ideje elengedni a másikat. Legalábbis ezt ígéri a közösségi médiában terjedő November Theory, amely szerint az ősz utolsó hónapja vízválasztó lehet a párkapcsolatokban.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Ha eddig nem költöztetek össze, nem mutattátok be egymást a családnak, és még az sem biztos, hogy együtt töltitek a karácsonyt, talán ideje feltenni a kérdést: merre tart ez az egész?

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Az elmélet mögött van némi logika

Novemberrel megkezdődik az ünnepi időszak, közeledik a karácsony, az év vége pedig sokakat számvetésre késztet. Ilyenkor óhatatlanul felmerülhet, hogy kit szeretnénk magunk mellett tudni az ünnepi asztalnál, kivel képzeljük el a következő évünket, és vajon ugyanazt akarjuk-e a kapcsolatunktól, mint a másik.

A jelenség összefügg az úgynevezett Cuffing Seasonnel is: ez az az őszi-téli időszak, amikor a hideg, a hosszabb esték és a társaság iránti vágy miatt sokan keresnek maguknak párt.

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A November Theory tehát akár hasznos emlékeztető is lehet arra, hogy ne ragadjunk bele olyan kapcsolatokba, amelyekben nem kapjuk meg azt, amire vágyunk. Szerintem kifejezetten fontos, hogy merjünk határokat húzni, és ne töltsünk éveket arra várva, hogy valaki egyszer majd ugyanazt akarja, amit mi. Ha házasságot, összeköltözést vagy gyereket szeretnénk, teljesen jogos ezt kimondani, és azt is, ha nem akarunk tovább egy bizonytalan helyzetben várakozni.

Azzal viszont már kevésbé értek egyet, hogy mindezt egy adott hónaphoz kössük. Nincs két egyforma kapcsolat, és nincs olyan univerzális menetrend sem, amely szerint egy bizonyos idő után kötelező összeköltözni, eljegyezni egymást vagy közös karácsonyi fotót készíteni. Van, aki fél év után már biztos benne, hogy megtalálta az emberét, másnak évek kellenek ugyanehhez. És egyik sem feltétlenül jelent többet vagy kevesebbet a másiknál.

Ráadásul a közösségi média könnyen elhiteti velünk, hogy mindenki más halad, csak mi toporgunk egy helyben. Görgetjük az Instagramot, és szembejönnek az eljegyzési gyűrűk, az első közös karácsonyok, az új lakás kulcsával pózoló párok. Közben a saját kapcsolatunk hirtelen kevésbé tűnik izgalmasnak, mert nálunk még nincs nagy bejelentés, látványos mérföldkő vagy romantikus fordulat.

Lánykérés
Unsplash

Csakhogy ezek a képek a valóságnak legfeljebb egy szeletét mutatják, és sokszor még annak sem a teljesen őszinte változatát. Nem látjuk, mi történik a fotó elkészülte után, milyen kompromisszumok, bizonytalanságok vagy konfliktusok vannak a háttérben.

Egy eljegyzési kép önmagában nem bizonyítja, hogy valaki boldogabb nálunk, ahogyan egy közös karácsonyi fotó hiánya sem jelenti azt, hogy rossz irányba tart a kapcsolatunk.

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