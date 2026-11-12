5 csillagjegy, aki az idei év végéig lezárhat egy 7 éves spirituális és mentális ciklust

Van, aki ezt új munkahelyként éli meg, van, aki egy kapcsolat lezárásaként, és van, akinél csak egy csendes, de végleges szemléletváltásként csapódik le. Az alábbi öt csillagjegynél az idei esztendő pont erre a pontra érkezik: egy hosszan húzódó mentális vagy spirituális ciklus most ténylegesen a végéhez közelít.
Kos
A Kos szülötteinél ez a ciklus gyakran a saját döntéseikbe vetett bizalommal indult hét évvel ezelőtt, amikor még mindig másoktól várták a jóváhagyást egy-egy nagyobb lépés előtt. Most egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy munkahelyi megbeszélésen a Kos az, aki egyedül mondja ki a kellemetlen igazságot, és nem várja meg, hogy valaki más vállalja be helyette. Ez a belső autonómia az, ami hét év alatt érlelődött meg, és most, amikor már nem érzik szükségét az állandó megerősítésnek, a ciklus valóban lezárul.
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