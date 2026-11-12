„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

Vannak helyzetek, amikor az ember úgy érzi, végre sikerült eldöntenie, merre tovább. Aztán történik valami, amire senki sem számított: egy váratlan telefonhívás, egy régi ismerős felbukkanása vagy egy pozitív terhességi teszt.
„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok.”
„Azt hittem, a legnehezebb részen már túl vagyunk: megegyeztünk a férjemmel, hogyan válunk el, és abban is, hogy a gyerekünknek közösen szeretnénk biztonságos hátteret teremteni.” – meséli a 34 éves Anna. „A kapcsolatunk már évek óta nem működött, és bár a döntés fájdalmas volt, mindkettőnk úgy éreztük, nincs értelme tovább húzni. A papírokat is beadtuk, amikor egyre furcsábban kezdtem érezni magam. Először a stresszre fogtam, de aztán vettem egy tesztet, ami pozitív lett.
Amikor elmondtam neki, percekig csak ültünk a konyhában. Egyikünk sem tudta, mit kellene mondania. A következő hetekben sokat beszélgettünk, de nem arról, hogy a baba miatt újra össze kellene jönnünk. Külön folytattuk az életünket, és a második gyermekünket is közösen, egymást támogatva neveljük fel.
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