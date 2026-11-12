november 12. Jónás, Renátó napja Ma: 9°C Holnap: 10°C 🌧️
november 12. Jónás, Renátó napja Ma: 9°C Holnap: 10°C 🌧️
„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket
Unsplash

Címlap / Szerelem / Párkapcsolat / „Már beadtuk a válókeresetet, amikor...

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

Schuster Borka
Írta 2026.11.12.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Három olvasónk osztja meg történetét arról, amikor az élet egészen más forgatókönyvet húzott elő, mint amire számítottak.

Vannak helyzetek, amikor az ember úgy érzi, végre sikerült eldöntenie, merre tovább. Aztán történik valami, amire senki sem számított: egy váratlan telefonhívás, egy régi ismerős felbukkanása vagy egy pozitív terhességi teszt.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok.”

Nő sír, a kezében egy terhességi teszttel
Unsplash

„Azt hittem, a legnehezebb részen már túl vagyunk: megegyeztünk a férjemmel, hogyan válunk el, és abban is, hogy a gyerekünknek közösen szeretnénk biztonságos hátteret teremteni.” – meséli a 34 éves Anna. „A kapcsolatunk már évek óta nem működött, és bár a döntés fájdalmas volt, mindkettőnk úgy éreztük, nincs értelme tovább húzni. A papírokat is beadtuk, amikor egyre furcsábban kezdtem érezni magam. Először a stresszre fogtam, de aztán vettem egy tesztet, ami pozitív lett.

Amikor elmondtam neki, percekig csak ültünk a konyhában. Egyikünk sem tudta, mit kellene mondania. A következő hetekben sokat beszélgettünk, de nem arról, hogy a baba miatt újra össze kellene jönnünk. Külön folytattuk az életünket, és a második gyermekünket is közösen, egymást támogatva neveljük fel.

Olvass még a témában

„A várandósság nem oldotta meg a kapcsolatunk problémáit, viszont segített felismerni, hogy a család nem feltétlenül csak egyféleképpen létezhet.”

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/3
Következő»
🐉KisokosKínai horoszkópmelyik állatjegy vagy?
A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról

Ezeket olvassák most

„Kezd úgy kinézni, mintha az anyám lenne” – Férfiak vallomásai, akik idősebb nőt vettek feleségül

„Kezd úgy kinézni, mintha az anyám lenne” – Férfiak vallomásai, akik idősebb nőt vettek feleségül

„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

„Tudom, hogy úgysem érsz rá” – anyám minden telefonhívást ugyanazzal a mondattal kezdett, míg egyszer közbe nem szóltam

Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese

Ez a 4 csillagjegy lehet a novemberi változások legnagyobb nyertese

Napi horoszkóp 2026. november 12. – Változás közeleg

Napi horoszkóp 2026. november 12. – Változás közeleg

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

Megállnád a helyed egy egyetemi tanár kvízóráján? Teszteld a tudásodat!

5 csillagjegy, aki az idei év végéig lezárhat egy 7 éves spirituális és mentális ciklust

5 csillagjegy, aki az idei év végéig lezárhat egy 7 éves spirituális és mentális ciklust

HOZZÁSZÓLÁSOK



A Szerelem rovat legjobbjai minden csütörtökön a postaládádban

Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.