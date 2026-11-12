„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok” – Fordulatok, amelyek teljesen átírják a terveket

Három olvasónk osztja meg történetét arról, amikor az élet egészen más forgatókönyvet húzott elő, mint amire számítottak.

Vannak helyzetek, amikor az ember úgy érzi, végre sikerült eldöntenie, merre tovább. Aztán történik valami, amire senki sem számított: egy váratlan telefonhívás, egy régi ismerős felbukkanása vagy egy pozitív terhességi teszt.

Egy idegen a repülőn felismerte a nagymamámat egy régi fotóról A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

„Már beadtuk a válókeresetet, amikor kiderült, hogy babát várok.”

„Azt hittem, a legnehezebb részen már túl vagyunk: megegyeztünk a férjemmel, hogyan válunk el, és abban is, hogy a gyerekünknek közösen szeretnénk biztonságos hátteret teremteni.” – meséli a 34 éves Anna. „A kapcsolatunk már évek óta nem működött, és bár a döntés fájdalmas volt, mindkettőnk úgy éreztük, nincs értelme tovább húzni. A papírokat is beadtuk, amikor egyre furcsábban kezdtem érezni magam. Először a stresszre fogtam, de aztán vettem egy tesztet, ami pozitív lett.

Amikor elmondtam neki, percekig csak ültünk a konyhában. Egyikünk sem tudta, mit kellene mondania. A következő hetekben sokat beszélgettünk, de nem arról, hogy a baba miatt újra össze kellene jönnünk. Külön folytattuk az életünket, és a második gyermekünket is közösen, egymást támogatva neveljük fel. Olvass még a témában A japán head spák titka: miért kezdődik a wellness valójában a fejbőrnél Hogyan kezeled a féltékenységet? Derítsd ki, mit árul el rólad ez az érzés! Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún? „Olyan csaj kell, akinek nincs nagy önbizalma, mert az beéri kevesebbel” – Mi volt a legdurvább őszinte dolog, amit egy pasitól hallottál?

„A várandósság nem oldotta meg a kapcsolatunk problémáit, viszont segített felismerni, hogy a család nem feltétlenül csak egyféleképpen létezhet.”

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