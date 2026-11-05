Már hétköznapi mozdulatoknál is elzsibbad a karod? Ezek a leggyakoribb okok, és ekkor fordulj orvoshoz

A karzsibbadás hátterében többféle ok állhat, az idegek nyomódásától a keringési problémákig. Mutatjuk, mikor érdemes orvoshoz fordulnod, és mely tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagynod.

Felnyúlsz a konyhaszekrény tetejére egy tányérért, és a karod hirtelen elzsibbad, mintha tűk szurkálnák. Vagy éppen fésülködsz, és a kezed ujjai elbizsergenek, mintha elaludtak volna. Ha ez rendszeresen megtörténik veled, érdemes utánajárni az okának, mert a háttérben egyszerű testhelyzeti probléma és idegi vagy keringési eltérés is állhat.

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A karzsibbadás önmagában nem feltétlenül jelent súlyos betegséget, de nem érdemes figyelmen kívül hagyni, különösen akkor, ha visszatér, egyre gyakoribbá válik vagy más tünetekkel is együtt jár. Nézzük, mi állhat a háttérben, és mikor nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot!

A nyaki gerinc szerepe

A kéz és a kar zsibbadásának egyik lehetséges forrása a nyaki gerinc. A nyakból kilépő idegek a vállon keresztül egészen az ujjakig futnak, ezért ha valamelyik ideggyök nyomás alá kerül, a tünetek a karban és a kézben is jelentkezhetnek. A nyaki gerinc kopásos elváltozásai, a porckorong kopása vagy sérve egyaránt okozhat ilyen panaszokat. Olvass még a témában Az ismerkedés 5 fázisa – szomorú, de a legtöbb pár nem jut tovább a másodiknál Ezt hozza 2026. október 29. a numerológia szerint: biztonság és szilárd alapok „Nem mosogatok el, mert nem tudom, minek hol a helye” – amikor a férfi nem hajlandó besegíteni otthon Tényleg az influenszereket utáljuk, vagy csak nem bírjuk elviselni a sikeres nőket?

A fej hátrahajtása vagy a kar felemelése bizonyos esetekben fokozhatja az idegekre nehezedő nyomást, ezért például fésülködéskor vagy magas polcról történő pakoláskor is előjöhet a zsibbadás. Ilyenkor gyakran egy meghatározott területre, például néhány ujjra korlátozódik a bizsergés, és nyak- vagy vállfájdalom is társulhat hozzá.

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