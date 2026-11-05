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Mikro-trend a láthatáron: csapj le egy bársonyblézerre, mielőtt mindenki ezt viselné!
Unsplash

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Mikro-trend a láthatáron: csapj le egy bársonyblézerre, mielőtt mindenki ezt viselné!

Váradi Petra
Írta 2026.11.05.
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Még nem szerezted be az ősz egyik legdivatosabb darabját? A bársonyblézer farmerrel, szoknyával és elegáns nadrággal is tökéletes választás.

A bársony sokáig elsősorban az ünnepi alkalmak és az elegáns esti összeállítások kedvelt anyaga volt, 2026 őszén és telén azonban egészen új szerephez jut. A 2026-os őszi-téli szezonban a bársony kifejezetten erős visszatérő trend: ennek egyik legizgalmasabb darabja a bársonyblézer, amely egy egyszerű farmeres összeállítást is elegánsabbá és divatosabbá tesz. Ha szeretnél egy igazán stílusos, mégis sokoldalúan kombinálható újdonságot beszerezni, érdemes már most helyet szorítanod neki a gardróbodban.

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Miért lett újra ennyire divatos a bársonyblézer?

A 2026-os őszi-téli divat egyik meghatározó iránya a gazdag textúrák és a klasszikus szabásvonalak találkozása. A bársony pontosan ezt képviseli: különleges felülete, finom fénye és puha tapintása azonnal elegánsabbá teszi még a legegyszerűbb összeállításokat is. A kifutókon többek között az Alaïa és a Khaite is megmutatta, mennyire modern lehet ez az egykor ünnepi alkalmakra tartogatott anyag.

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