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Ősszel a Balaton körül – 7 hely, amit ilyenkor is érdemes felfedezned
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Ősszel a Balaton körül – 7 hely, amit ilyenkor is érdemes felfedezned

Váradi Petra
Írta 2026.11.05.
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Tihany, Badacsony, a Káli-medence és Tapolca is izgalmas úti cél ősszel. Fedezd fel a Balaton környékének legszebb látnivalóit!

A Balatonról sokaknak a nyári strandolás, a lángosozás és a vízparti napozás jut eszébe, pedig a tó környéke az őszi hónapokban is rengeteg élményt tartogat. Ilyenkor a kirándulóhelyek csendesebbé válnak, a táj gyönyörű színekbe öltözik, és olyan programokat is nyugodtabban élvezhetsz, amelyekre nyáron talán nem jutott időd. Mutatunk 7 helyet és látnivalót, amelyekért ősszel is érdemes útnak indulni!

Augusztus 12-i napfogyatkozás: mit hoz a csillagjegyednek?

1. Tihany és a Belső-tó őszi panorámája

Tihany az év minden szakában különleges úti cél, de ősszel egészen más hangulata van, mint a nyári hónapokban. A Belső-tó környéke ilyenkor különösen szép: a víztükör, az őszi színekbe öltöző növényzet és a nyugodtabb környezet tökéletes egy hosszabb sétához. A tavat körülvevő terület könnyen bejárható, így akkor is jó választás, ha nem szeretnél egész napos túrára indulni.

Ha már erre jársz, a Tihanyi Bencés Apátságot se hagyd ki! A történelmi épület nemcsak kulturális látnivaló, hanem a Balaton egyik legismertebb panorámáját is kínálja. A környező utcákban sétálva hangulatos üzleteket és kávézókat is felfedezhetsz, így egy egész délelőttöt vagy délutánt is kellemesen eltölthetsz a félszigeten.

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