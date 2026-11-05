Ősszel a Balaton körül – 7 hely, amit ilyenkor is érdemes felfedezned

Tihany, Badacsony, a Káli-medence és Tapolca is izgalmas úti cél ősszel. Fedezd fel a Balaton környékének legszebb látnivalóit!

A Balatonról sokaknak a nyári strandolás, a lángosozás és a vízparti napozás jut eszébe, pedig a tó környéke az őszi hónapokban is rengeteg élményt tartogat. Ilyenkor a kirándulóhelyek csendesebbé válnak, a táj gyönyörű színekbe öltözik, és olyan programokat is nyugodtabban élvezhetsz, amelyekre nyáron talán nem jutott időd. Mutatunk 7 helyet és látnivalót, amelyekért ősszel is érdemes útnak indulni!

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1. Tihany és a Belső-tó őszi panorámája

Tihany az év minden szakában különleges úti cél, de ősszel egészen más hangulata van, mint a nyári hónapokban. A Belső-tó környéke ilyenkor különösen szép: a víztükör, az őszi színekbe öltöző növényzet és a nyugodtabb környezet tökéletes egy hosszabb sétához. A tavat körülvevő terület könnyen bejárható, így akkor is jó választás, ha nem szeretnél egész napos túrára indulni.

Ha már erre jársz, a Tihanyi Bencés Apátságot se hagyd ki! A történelmi épület nemcsak kulturális látnivaló, hanem a Balaton egyik legismertebb panorámáját is kínálja. A környező utcákban sétálva hangulatos üzleteket és kávézókat is felfedezhetsz, így egy egész délelőttöt vagy délutánt is kellemesen eltölthetsz a félszigeten. Olvass még a témában Olivia Wilde új filmje után kétszer is meggondoljuk, kit hívunk meg vacsorára – Ilyen lett a Meghívás Nem is gondolnád – Ez lehet a hotelszoba egyik legbaktériumosabb tárgya Emlékszel az F1-pilótára, aki összetörte a Herendi porcelánserleget? Lando Norris ma már milliók kedvence Mennyire ismered a halloweeni babonákat és szokásokat? Tedd próbára a tudásod!

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