november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 12°C ☁️
november 5. Imre napja Ma: 11°C Holnap: 12°C ☁️
Te is túlfűtöd a lakást? – már egyetlen fokkal is csökkentheted a fűtésszámlát
Pexels

Címlap / Otthon / Háztartás / Te is túlfűtöd a lakást? – már...

Te is túlfűtöd a lakást? – már egyetlen fokkal is csökkentheted a fűtésszámlát

Váradi Petra
Írta 2026.11.05.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Sokan túl magas hőfokon fűtik a lakást, pedig egyetlen fokkal alacsonyabb beállítással is csökkenthető a fűtésszámla.

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, sokan automatikusan magasabbra tekerik a fűtést, pedig erre nem feltétlenül van szükség. Már néhány fokkal alacsonyabb beltéri hőmérséklet is érezhető különbséget jelenthet a havi rezsiben, miközben a lakás továbbra is kellemesen meleg maradhat. Mutatjuk, milyen hőfokot érdemes beállítani novemberben, és mennyit spórolhatsz vele.

6 csillagjegy páros, akik nehezen bírják ki egymást

Miért pont november a kulcspillanat

November az átmeneti hónap: se nem dermesztő hideg, se nem kellemes ősz, hanem valahol a kettő között. Sokan ilyenkor állítják be azt a fűtési szokást, amit aztán egészen tavaszig nem változtatnak meg. Ha most túl magasra tekerjük a radiátort, az a beidegződés hónapokon át viszi a pénzünket.

Ráadásul a lakás ilyenkor még nem hűlt ki teljesen, a falak őrzik a nyár melegét, így kisebb energiával is elérhető a komfortos hőmérséklet. Aki novemberben megszokja a magasabb fokozatot, az decemberben, amikor tényleg hideg lesz, már onnan csak felfelé megy.

Olvass még a témában

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/5
Következő»
🌙KisokosHoldnaptárholdfázisok, teliholdak
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Téli horoszkóp 2026: így alakul a csillagjegyek szerencséje decembertől februárig

Ezeket olvassák most

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

„Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

Azt hittem, átlagos bébiszitter munka lesz – aztán megtudtam, mivel foglalkozik az anya

„Csak így tudtam finanszírozni, hogy a lányom zongorázhasson” – felnőttként szégyelli, hogy ez volt a munkám

„Csak így tudtam finanszírozni, hogy a lányom zongorázhasson” – felnőttként szégyelli, hogy ez volt a munkám

Széles csípő és telt combok? 5 őszi szoknyafazon, ami elrejti a kritikus területeket

Széles csípő és telt combok? 5 őszi szoknyafazon, ami elrejti a kritikus területeket

5 csillagjegy, aki másképp láthatja a szerelmi életét november közepétől

5 csillagjegy, aki másképp láthatja a szerelmi életét november közepétől

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

3 csillagjegy, aki sokáig tűr, mielőtt robbanna

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.