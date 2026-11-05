Te is túlfűtöd a lakást? – már egyetlen fokkal is csökkentheted a fűtésszámlát

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, sokan automatikusan magasabbra tekerik a fűtést, pedig erre nem feltétlenül van szükség. Már néhány fokkal alacsonyabb beltéri hőmérséklet is érezhető különbséget jelenthet a havi rezsiben, miközben a lakás továbbra is kellemesen meleg maradhat. Mutatjuk, milyen hőfokot érdemes beállítani novemberben, és mennyit spórolhatsz vele.
Miért pont november a kulcspillanat
November az átmeneti hónap: se nem dermesztő hideg, se nem kellemes ősz, hanem valahol a kettő között. Sokan ilyenkor állítják be azt a fűtési szokást, amit aztán egészen tavaszig nem változtatnak meg. Ha most túl magasra tekerjük a radiátort, az a beidegződés hónapokon át viszi a pénzünket.
Ráadásul a lakás ilyenkor még nem hűlt ki teljesen, a falak őrzik a nyár melegét, így kisebb energiával is elérhető a komfortos hőmérséklet. Aki novemberben megszokja a magasabb fokozatot, az decemberben, amikor tényleg hideg lesz, már onnan csak felfelé megy.
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