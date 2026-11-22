A 2026/2027-es tanévre vonatkozó hivatalos rendelet már megjelent, így pontosan tudni lehet, mikor pihenhetnek a diákok ősztől tavaszig.

A 2027-es évben is több hosszabb pihenő vár az iskolás gyerekekre, ezért a szülőknek érdemes már most előre gondolkodniuk a szabadságok és a családi programok megtervezésénél. A 2026/2027-es tanév hivatalos rendje már megjelent, így a 2027 januárjára és tavaszára eső szünetek pontos időpontja is ismert. A téli szünet még 2026 decemberében kezdődik, és átnyúlik az új évre, ezt követi majd a tavaszi szünet, végül pedig júniusban megkezdődik a nyári vakáció.

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Téli szünet 2026/2027: január elejéig pihenhetnek a diákok

A téli szünet 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart, így az új év első napjai még a tanítási szünet időszakára esnek. Az előtte lévő utolsó tanítási nap 2026. december 18. (péntek), az utána következő első tanítási nap pedig 2027. január 4. (hétfő). Ez összesen 16 naptári nap pihenőt jelent, amely alatt a karácsonyi és szilveszteri ünnepek is helyet kapnak. A családoknak érdemes időben egyeztetniük a szabadságokat, különösen akkor, ha a gyermekfelügyeletet is meg kell szervezniük.

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