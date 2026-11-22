Bűntudatkeltés, lekezelés és érzelmi nyomásgyakorlás: 5 hétköznapi mondat, amelyből felismerheted, ha a testvéred túlzottan uralkodni akar rajtad.

A testvéri kapcsolatban természetes, hogy vannak viták, nézeteltérések és olyan helyzetek, amikor az egyik fél határozottabban képviseli az igazát. Más azonban, ha valaki rendszeresen megpróbálja meghatározni, mit tegyél, hogyan dönts, vagy mit gondolj egy adott helyzetről. A kontrolláló viselkedés nem mindig nyilvánvaló: néha egészen hétköznapi mondatok mögé bújik, amelyek első hallásra akár törődésnek vagy jó tanácsnak is tűnhetnek.

4 csillagjegy, akinél gyakoribbak a nárcisztikus vonások A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. „Én csak jót akarok neked, hidd el, jobban tudom, mi lenne jó neked!”

Ez a mondat elsőre gondoskodónak tűnhet, valójában azonban megkérdőjelezi a másik önálló döntési képességét. A testvéred azt sugallja, hogy a saját véleménye fontosabb a tiédnél, ezért neked egyszerűen el kellene fogadnod, amit mond. A segítségnyújtás és az irányítás között az a különbség, hogy az egyik meghagyja a választás lehetőségét, a másik elveszi azt.

🌌

Kisokos Álomfejtés álmoskönyv A-tól Z-ig

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.