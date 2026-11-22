A testvéri kapcsolatban természetes, hogy vannak viták, nézeteltérések és olyan helyzetek, amikor az egyik fél határozottabban képviseli az igazát. Más azonban, ha valaki rendszeresen megpróbálja meghatározni, mit tegyél, hogyan dönts, vagy mit gondolj egy adott helyzetről. A kontrolláló viselkedés nem mindig nyilvánvaló: néha egészen hétköznapi mondatok mögé bújik, amelyek első hallásra akár törődésnek vagy jó tanácsnak is tűnhetnek.
1. „Én csak jót akarok neked, hidd el, jobban tudom, mi lenne jó neked!”
Ez a mondat elsőre gondoskodónak tűnhet, valójában azonban megkérdőjelezi a másik önálló döntési képességét. A testvéred azt sugallja, hogy a saját véleménye fontosabb a tiédnél, ezért neked egyszerűen el kellene fogadnod, amit mond. A segítségnyújtás és az irányítás között az a különbség, hogy az egyik meghagyja a választás lehetőségét, a másik elveszi azt.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.