A Nyilas szezon kalandvágyat és optimizmust hoz a hétre, miközben a napok mélyebb gondolatokra csábítanak. Nézd meg, mit tartogatnak a csillagok a te csillagjegyednek 2026. november 23. - november 29. között!

A november 23. és 29. közötti hét több fontos asztrológiai fordulatot is tartogat, amelyek a kapcsolatainkra, a döntéseinkre és a mindennapi feladatainkra egyaránt hatással lehetnek. A november 24-i Ikrek telihold váratlan felismeréseket hozhat, és olyan kérdéseket helyezhet előtérbe, amelyeket eddig talán halogattunk. A hét második felében a Mars Szűzbe lépése segíthet rendet tenni a terveinkben, míg a Vénusz és a Jupiter harmonikus kapcsolata kedvezhet az érzelmi és emberi kapcsolódásoknak. A vasárnapi Uránusz–Plútó trigon pedig a mélyebb változások és az új irányok lehetőségét erősítheti. Nézd meg, mit tartogat ez az időszak a csillagjegyed számára!

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Kos heti horoszkóp

A Nyilas szezon mintha személyre szabott energiát szállítana neked, kedves Kos. Hirtelen úgy érezheted, hogy a hónapok óta halogatott ötletek most végre kézzelfoghatóvá válnak. Egy beszélgetés vagy egy véletlen találkozás új perspektívát nyithat egy olyan témában, amiről eddig azt hitted, mindent tudsz. A hét közepe táján különösen fogékony leszel a szabadság utáni vágyra, és nem véletlenül kalandoznak messzire a gondolataid.

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