December közepén már szinte minden szabad percemet az ünnepi készülődés tölti ki. Bevásárlólistát írok, ajándékokat csomagolok, egyeztetem, ki mikor érkezik, közben pedig próbálom úgy intézni a hétköznapokat, mintha nem lenne még egy teljes háztartásnyi pluszfeladatom. A férjem ilyenkor rendszeresen megkérdezi, miben segítsen, én pedig legtöbbször azt válaszolom, hogy semmiben, mert mire elmagyaráznám, mit kellene csinálni, már rég megcsináltam volna. Tavaly azonban egy egészen hétköznapi pillanatban jöttem rá, hogy nem az ünnepekkel van bajom, hanem azzal, hogy valahogy minden karácsonyi feladat természetesen rám marad.
A karácsonyi készülődés már hetekkel korábban elkezdődik
Nálunk mindig én szerveztem a karácsonyt. Én találtam ki a menüt, én vásároltam be, én figyeltem arra, hogy mindenkinek legyen ajándéka, és azt is én tartottam számon, mikor melyik családtag érkezik. A férjem szívesen segített, ha konkrétan megkértem valamire, de a szervezés és az előkészületek nagy része valahogy sosem került szóba.
Eleinte nem zavart különösebben. Szeretem a karácsonyt, szeretek dekorálni, sütni, és jó érzés, amikor megtelik a lakás a családdal. Csakhogy az évek során a készülődés egyre inkább feladatlistává vált.
Olvass még a témában
Tavaly decemberben különösen sok volt a teendőm a munkahelyemen, mégis ugyanúgy próbáltam mindent elintézni, mint korábban. A szabad estéimen ajándékokat kerestem, hétvégén nagytakarítottam, és közben fejben már azt számolgattam, mikor kell elkezdenem a hús előkészítését, hogy szentestére minden elkészüljön.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.