Kéretlen közeledés, félreértett szándékok, meg nem hallott nemek – ezúttal férfiak mesélnek arról, milyen, amikor a határaikat nem veszik komolyan. Történetek a kéretlen női közeledésről.

Soha többet

Annyiszor hallottam életem során a férfiaktól, hogy milyen rossz nekik, hogy a nők sosem kezdeményeznek, hogy egy szimpatikus sporttársam esetében úgy döntöttem, én teszem meg az első lépést. Egy eseményen pár napig szemeztem vele, kicsit bókoltam neki, majd elhívtam kávézni.

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Szó nélkül elsétált, egyenesen az edzőnkhöz, akinél felnyomott, hogy „zaklatom.” Annyi biztos, hogy én a büdös életbe’ többet nem fogok kezdeményezni.

Visszaélés

Volt egy negyvenes, feltűnően csinos főnöknőm, akire pályakezdő srácként felnéztem, mert borzasztó okos nő volt. A róla alkotott képem viszont összetört, amikor egy céges bulin meg akart csókolni. Elhúztam a fejem, ő pedig kiakadt, hogy mi bajom. Olvass még a témában Novemberben két bolygó is irányt vált: miért térhetnek vissza régi viták és szerelmek? „Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok? „Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban Hogyan kezeled a féltékenységet? Derítsd ki, mit árul el rólad ez az érzés!

Mondtam neki hogy menyasszonyom van, ő pedig felcsattant, hogy akkor miért „smúzolok” vele állandóan. Széttártam a kezem és közöltem vele, hogy azért, mert kedvelem és csodálom, de a kedvességemet nem közeledésnek szántam. Azt mormolta, hogy „Jézusom…” és elviharzott.

Hétfőn jött a hír, hogy áthelyezett egy másik osztályra, viszont magasabb pozícióba, úgyhogy nem jártam rosszul.

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