Soha többet
Annyiszor hallottam életem során a férfiaktól, hogy milyen rossz nekik, hogy a nők sosem kezdeményeznek, hogy egy szimpatikus sporttársam esetében úgy döntöttem, én teszem meg az első lépést. Egy eseményen pár napig szemeztem vele, kicsit bókoltam neki, majd elhívtam kávézni.
Szó nélkül elsétált, egyenesen az edzőnkhöz, akinél felnyomott, hogy „zaklatom.” Annyi biztos, hogy én a büdös életbe’ többet nem fogok kezdeményezni.
Visszaélés
Volt egy negyvenes, feltűnően csinos főnöknőm, akire pályakezdő srácként felnéztem, mert borzasztó okos nő volt. A róla alkotott képem viszont összetört, amikor egy céges bulin meg akart csókolni. Elhúztam a fejem, ő pedig kiakadt, hogy mi bajom.
Olvass még a témában
Novemberben két bolygó is irányt vált: miért térhetnek vissza régi viták és szerelmek?
„Így szabotáltam magam évekig” – nők, akik csak „rosszfiúkkal” jártatok, mi a sztoritok?
„Az igazság a romantikus film és a pornó között van” – Ezért nem tudja a pasi, mire vágysz az ágyban
Hogyan kezeled a féltékenységet? Derítsd ki, mit árul el rólad ez az érzés!
Mondtam neki hogy menyasszonyom van, ő pedig felcsattant, hogy akkor miért „smúzolok” vele állandóan. Széttártam a kezem és közöltem vele, hogy azért, mert kedvelem és csodálom, de a kedvességemet nem közeledésnek szántam. Azt mormolta, hogy „Jézusom…” és elviharzott.
Hétfőn jött a hír, hogy áthelyezett egy másik osztályra, viszont magasabb pozícióba, úgyhogy nem jártam rosszul.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Csütörtök reggel elküldjük a hét legolvasottabb Szerelem-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.