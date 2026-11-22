Ha te is érezted már azt egy-egy beszélgetés után, hogy szinte szárnyalsz a motivációtól, nagy eséllyel egy tüzes csillagjeggyel hozott össze a sors – például egy Nyilassal! Mutatjuk, miért olyan különlegesek a Nyilas jegy szülöttei.

Ha te is érezted már azt egy-egy beszélgetés után, hogy szinte szárnyalsz a motivációtól, nagy eséllyel egy tüzes csillagjeggyel hozott össze a sors – például egy Nyilassal!

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Rendíthetetlen optimisták

A Nyilasok egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy még a nehézségek közepette is képesek a remény oldaláról szemlélni a világot. Nem feltétlenül azért, mert nem látják a problémákat, hanem mert ösztönösen keresik a kiutat és a továbblépés lehetőségét.

Hisznek abban, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak, és ez a hozzáállás a környezetükre is inspirálólag hat. Egy Nyilas társaságában könnyebb elhinni, hogy egy kudarc nem feltétlenül a történet vége, hanem akár egy új kezdet is lehet. Olvass még a témában Ezt hozza 2026. november 13. a numerológia szerint: befelé fordulás és elcsendesedés Ezt hozza 2026. október 31. a numerológia szerint: otthon és szeretet A gyerekvállalás ma már luxusprogram? – Mennyibe kerül valójában egy átlagos gyerekkor? Ezért vágyunk ennyire a szívfacsaró romantikus filmekre

Mindez nem azt jelenti, hogy a Nyilasok rózsaszín ködön keresztül szemlélik a valóságot, sokkal inkább egyfajta belső bizonyosság fűti őket: hiszik, hogy minden krízis magában hordja a megújulás lehetőségét is.

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