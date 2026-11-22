Tizennyolc, húsz, néha huszonkét fok. Sok otthonban éjszaka is ugyanazon a hőmérsékleten működik a fűtés, mint napközben, pedig alvás közben általában nincs szükség ilyen melegre. A termosztát esti visszaállításával csökkenthető a fűtési energiafelhasználás, így a téli gázszámlán is spórolhatsz. Nem kell hozzá új kazán vagy komoly beruházás, csupán egy tudatosabb beállítás.
Mennyi az ideális éjszakai hőmérséklet?
Éjszakára általában a 16–18 fokos hálószobai hőmérséklet lehet megfelelő, de az ideális érték függ az egyéni komfortérzettől, az egészségi állapottól és a lakás adottságaitól is. A hűvösebb hálószoba sokak számára kellemesebb alvási környezetet biztosít, különösen akkor, ha megfelelő paplan és hálóruha gondoskodik a komfortérzetről. A nappaliban, ahol este még olvasunk, beszélgetünk vagy tévézünk, természetesen maradhat a magasabb, jellemzően 20–21 fokos hőmérséklet.
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