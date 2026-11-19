Megrepedt a bejgli sütés közben? Nem feltétlenül rontottad el! Mutatjuk, milyen repedések számítanak normálisnak, és mitől nyílik szét a sütemény.

Aranybarna, fényes a teteje, belül pedig szépen kirajzolódik a diós vagy mákos töltelék csigavonala. De vajon baj, ha sütés közben megreped a bejgli? A válasz nem egyértelmű: az apró felületi repedések még teljesen elfogadhatók, a nagyobb hasadások viszont már arra utalhatnak, hogy valamit elrontottunk az elkészítés során. Mutatjuk, milyen az igazán jó bejgli, és mire figyelj, hogy idén ne nyíljon szét a sütemény a sütőben.

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Nem minden repedés jelent hibát

Sokan úgy gondolják, hogy a tökéletes bejgli kizárólag akkor jó, ha teljesen sima marad a teteje, és egyetlen repedés sem jelenik meg rajta. Ez azonban nem egészen igaz. A hagyományos bejgli jellegzetes megjelenéséhez hozzátartozik a márványos, enyhén repedezett felület is.

A Magyar Élelmiszerkönyv minőségi előírásai szerint az apró repedések a sütemény felületének legfeljebb 10 százalékán fordulhatnak elő.

Más a helyzet, ha a tészta hosszában szétnyílik, nagyobb darabokon megreped, vagy sütés közben kifolyik belőle a töltelék. Ezek már arra utalhatnak, hogy a tészta és a töltelék arányával, az állaggal vagy a sütés előtti előkészítéssel volt probléma. Olvass még a témában „A férjem közölte, hogy ő nem fog pelenkázni” – A férfi eldöntheti, milyen szinten vesz részt a gyereknevelésben, de a nő nem „Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról Melyik évtizedben éreznéd magad a legjobban? A válaszaid elárulják, melyik korszak passzol hozzád „Túl hangosan nevettem” – Mi az, amiért a nők elnézést kérnek, a férfiak viszont soha?

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