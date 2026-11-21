A hűtlenség mögött sokféle ok húzódhat meg: van, aki az izgalmat keresi, másnak az állandó figyelemre van szüksége, és olyan is akad, aki nehezen viseli a kötöttségeket. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek személyiségében erősebben jelen lehetnek azok a tulajdonságok, amelyek miatt könnyebben kísértésbe eshetnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden ilyen jegyű ember hűtlen lenne, de négy jegy esetében érdemes megvizsgálni a hajlamokat.
Ikrek – Könnyen elcsábítja az újdonság varázsa
Az Ikrek számára a változatosság és a szellemi izgalom különösen fontos. Szeret ismerkedni, flörtölni, beszélgetni, és gyakran akkor érzi igazán jól magát, ha folyamatosan történik körülötte valami. Egy hosszú kapcsolatban időnként hiányolhatja az újdonságot, különösen akkor, ha úgy érzi, hogy a mindennapok túlságosan kiszámíthatóvá váltak. Ilyenkor könnyebben felkeltheti az érdeklődését valaki, aki új impulzusokat hoz az életébe.
Az Ikrek esetében a flört és a valódi érzelmi elköteleződés határa mosódhat el könnyen. Nem feltétlenül azért keresi mások társaságát, mert már nem szereti a párját, hanem mert szüksége van a visszajelzésekre és a szellemi pezsgésre. Ha azonban nem beszél őszintén a kapcsolatában jelentkező hiányérzetről, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amely veszélyezteti a bizalmat.
Olvass még a témában
Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún?
5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból
Nem gyártok mesterséges karácsonyi hangulatot: megvárom, amíg magától megérkezik
Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.