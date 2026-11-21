Van, aki nehezen viseli a kötöttségeket, más folyamatosan keresi a figyelmet. Az asztrológia szerint ez a 4 csillagjegy hajlamosabb lehet a hűtlenségre.

A hűtlenség mögött sokféle ok húzódhat meg: van, aki az izgalmat keresi, másnak az állandó figyelemre van szüksége, és olyan is akad, aki nehezen viseli a kötöttségeket. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek személyiségében erősebben jelen lehetnek azok a tulajdonságok, amelyek miatt könnyebben kísértésbe eshetnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden ilyen jegyű ember hűtlen lenne, de négy jegy esetében érdemes megvizsgálni a hajlamokat.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ikrek – Könnyen elcsábítja az újdonság varázsa

Az Ikrek számára a változatosság és a szellemi izgalom különösen fontos. Szeret ismerkedni, flörtölni, beszélgetni, és gyakran akkor érzi igazán jól magát, ha folyamatosan történik körülötte valami. Egy hosszú kapcsolatban időnként hiányolhatja az újdonságot, különösen akkor, ha úgy érzi, hogy a mindennapok túlságosan kiszámíthatóvá váltak. Ilyenkor könnyebben felkeltheti az érdeklődését valaki, aki új impulzusokat hoz az életébe.

Az Ikrek esetében a flört és a valódi érzelmi elköteleződés határa mosódhat el könnyen. Nem feltétlenül azért keresi mások társaságát, mert már nem szereti a párját, hanem mert szüksége van a visszajelzésekre és a szellemi pezsgésre. Ha azonban nem beszél őszintén a kapcsolatában jelentkező hiányérzetről, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amely veszélyezteti a bizalmat. Olvass még a témában Egy jegeskávé miatt is alkalmatlannak tarthatnak egy állásinterjún? 5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból Nem gyártok mesterséges karácsonyi hangulatot: megvárom, amíg magától megérkezik Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?

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